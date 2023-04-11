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Блінкен не сумнівається у здатності України перемагати на полі бою, - Кулеба

Держсекретар знову підтвердив непохитну підтримку США.

Блінкен не сумнівається у здатності України перемагати на полі бою, - Кулеба
Фото: twitter.com/SecBlinken

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і державний секретар США Ентоні Блінкен провели телефонну розмову.

Про це Кулеба написав у Twitter.

"Під час нашої сьогоднішньої телефонної розмови Ентоні Блінкен знову підтвердив непохитну підтримку США і категорично відкинув будь-які спроби поставити під сумнів здатність України перемагати на полі бою. США залишаються надійним партнером України, зосередженим на просуванні нашої перемоги та забезпеченні справедливого миру", - написав міністр.

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Нагадаємо, що секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що Україна має декілька варіантів контрнаступу. Рішення щодо варіанту контрнаступу буде ухвалене в останній момент. 

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