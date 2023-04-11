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Екскерівник Хмельницької єпархії УПЦ МП каже, що його звільнили через чутки про перехід до ПЦУ

Він не брав участі у засіданні Синоду.

Екскерівник Хмельницької єпархії УПЦ МП каже, що його звільнили через чутки про перехід до ПЦУ

Колишній керівник Хмельницької єпархії УПЦ МП, митрополит Антоній (Фіалко) вважає, що його звільнили з посади через чутки про перехід до Православної церкви України. 

Про це повідомляє Главком.

«Вони вирішили самостійно (мова про рішення Священного синоду  – ред.). Пішли слухи про мій перехід до ПЦУ. Хіба це щось змінило? Нічого», – зазначив священнослужитель.

Владика додав, що не брав участі у засіданні Синоду.

3 квітня під головуванням Предстоятеля УПЦ МП митрополита Онуфрія в дистанційному режимі відбулось засідання Священного Синоду. Синод звільнив митрополита Хмельницького і Старокостянтинівського Антонія від керування єпархією. Новим керуючим Хмельницькою єпархією призначено архієпископа Баришівського Віктора, який до цього був вікарієм Київської Митрополії.

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Нагадаємо, що у Хмельницькому Свято-Георгіївський храм УПЦ МП перейшов до Православної церкви України.

У Нетішині Хмельницької області два храми УПЦ МП перейшли до Православної церкви України.

У найбільшому храмі Шепетівки на Хмельниччині відбулося перше служіння українською мовою.

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