Храм перейшов до ПЦУ ще рік тому.

Сьогодні відбулося перше служіння українською мовою у найбільшому храмі Шепетівки – Михайлівському кафедральному соборі.

Про це повідомляють Суспільне і сайт УПЦ (МП).

Зазначається, що служіння українською мовою відбулося через рік після того, як релігійна громада проголосувала за перехід парафії до Православної церкви України. Раніше представники собору УПЦ (МП) не допускали до служби священників ПЦУ.

За словами священника ПЦУ Василя Гетьмана, сьогодні священнослужителі зібралися біля храму, аби підтвердити свій вибір. У них усі документи переоформлені, в тому числі на будівлю.

В УПЦ (МП) у свою чергу повідомили, що 8 квітня “натовп прибічників ПЦУ увірвався до Михайлівського кафедрального собору міста Шепетівки та захопив цей храм”.

Видання Новини Хмельницького уточнює, що під стінами Свято-Михайлівського собору УПЦ МП в Шепетівці зібралися сотні жителів міста, аби підтвердити свій вибір.

“Попри рішення релігійної громади ще 7 травня 2022-го про перехід з УПЦ МП до ПЦУ, представники "Моспатріархату" всіляко перешкоджали цьому й відмовлялися віддавати ключі від святині”, – йдеться у повідомленні.

Окрім того, сьогодні у місті Старокостянтинів також зібралася громада, щоб проголосувати за перехід до ПЦУ храму Різдва Богородиці УПЦ (МП). За словами голови лічильної комісії Ганни Хохлової, на зборах зареєструвалися 1 100 людей. Рішенням громади храм переходить до ПЦУ.

Нагадаємо, громада Свято-Георгіївського Кафедрального собору Львівської єпархії УПЦ МП проголосувала за перехід до Православної церкви України.