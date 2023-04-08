Це вже п’ята місія з порятунку депортованих Росією українських дітей. Сьогодні ці діти мають прибути в Київ.

В Україну вдалося повернути ще 31 депортовану Росією українську дитину.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Протягом четвертої місії Save Ukraine врятували 18 українських дітей. Зараз закінчується п’ята рятувальна місія, і 31 дитина через кілька годин прибуде в Київ”, – наголосив виконавчий директор БО Save Ukraine, Уповноважений президента України з прав дитини (2014 -2021 рр.) Микола Кулеба.

Він зауважив, що з кожною місією кількість годин допитів у ФСБ, випробувань, через які проходять сім’ї аби повернути своїх дітей, збільшується.

Крім того, за словами Миколи Кулеби, після того, як повернення українських дітей стали масовими, після проведення низки рятувальних місій й особливо після того, як МКС видав ордер на арешт Путіна та Марії Львової-Бєлової, росіяни сполошилися. Вони зрозуміли, що кожна дитина, яка повертається, – це беззаперечний доказ їхніх злочинів.

Нагадаємо, нещодавно Нацполіція запустила мобільний додаток із пошуку зниклих дітей. У Нацполіції пояснили, що крім членів сімей у додатку можуть зареєструватися небайдужі люди та передати відому їм інформацію про українських дітей, які перебувають у Росії чи на окупованих територія і відвідують там школи, дитсадки тощо.