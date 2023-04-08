Прикордонники в пункті пропуску «Табаки» запобігли вивезенню до Молдови мощей 80-ти святих.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Прикордонники Ізмаїльського загону виявили предмети, що ймовірно мають культурно-історичну цінність. Під час огляду кабіни вантажівки «Volvo» у пункті пропуску «Табаки» охоронці кордону спільно з митниками виявили ковчег з мощами 80-ти святих, ікону та храмовий аналой. Як з’ясували прикордонники, громадянин Молдови за дорученням свого товариша з Одеси мав перевезти усі предмети через кордон та доставити до храму Покрова Пресвятої Богородиці в місто Вулканешти, начебто на свята. При цьому, ковчег недбало перевозився, що призвело до випадіння мощовиків зі своїх місць.

За фактом виявлення злочину, передбаченого ст. 201 ККУ «Контрабанда» прикордонники повідомили СБУ та підрозділ Національної поліції. За результатами проведених спільних заходів зі співробітниками правоохоронних органів предмети церковного начиння вилучили, відкрили кримінальне провадження.

Фото: ДПСУ

Фото: ДПСУ

Фото: ДПСУ

Фото: ДПСУ

Нагадаємо, що правоохоронці викрили подружжя з Фастова Київської області, яке займалося контрабандою монет Римської імперії та Кримського ханства.