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"Витік" даних західних союзників є типовою грою спецслужб РФ, - Подоляк

Радник Єрмака назвав три цілі цієї кампанії.

"Витік" даних західних союзників є типовою грою спецслужб РФ, - Подоляк
Фото: ОПУ

Інформація про нібито "витік" даних із секретних документів західних союзників є типовою грою російських спецслужб. 

Про це у Twitter повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Мета "зливів" секретних даних очевидна: 1. Відвернути увагу. 2. Посіяти сумніви та взаємні підозри. 3. Внести розколи… Це стандартна гра російських спецслужб. Береш відкриті брифінги, додаєш фіктивні відомості чи окремі елементи перехоплень і публікуєш у соцмережах, легалізуючи "злив", - написав Подоляк.

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Нагадаємо, засекречені військові документи щодо планів США і НАТО, які стосуються нарощення української армії перед запланованим контрнаступом були опубліковані цього тижня в соцмережах. Зазначалося, що може йтися про спробу дезінформації з боку Москви. Однак у США взялися за перевірки, аби виявити джерело витоку секретної інформації.

У п'ятницю, 7 квітня, у соціальних мережах з'явилася нова порція таємних документів, в яких, докладно описані секрети американської національної безпеки, починаючи від України до Близького Сходу та Китаю.

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