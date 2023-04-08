Директорку школи з Бердянська судитимуть за державну зраду

Під час тимчасової окупації російськими військами Бердянська фігурантка одразу перейшла на бік ворога та очолила загальноосвітній заклад №11.

Про це повідомляє Нацполіція.

Слідчі Нацполіції встановили, що мешканка Запорізької області жила в Маріуполі і була директоркою загальноосвітньої школи. А після тимчасової окупації російськими військами Бердянська переїхала у місто і пішла на співпрацю із загарбниками. Жінка стала директоркою однієї з місцевих шкіл, де забезпечила організацію освітнього процесу за стандартами та навчальними планами РФ.

Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув’язнення з конфіскацію майна.

Нагадаємо, що список колаборантів в тимчасово окупованому Мелітополі налічує щонайменше 700 людей.