У Мелітополі росіяни почали обшук однієї з багатоповерхівок, залучили собак

Міський голова каже - рашистам знову повсюди видаються партизани.

Зранку 8 квітня росіяни почали обшук однієї з багатоповерхівок у центрі Мелітополя.

Про це повідомив міський голова Іван Федоров.

"Прямо зараз десятки поліцаїв з собаками в черговий раз обшукують одну з багатоповерхівок у центрі міста", - написав він у телеграмі.

Він зауважив, що у місті рашистам знову повсюди видаються партизани.

Нагадаємо, напередодні у Мелітополі пролунали вибухи у місцях зосередження техніки і особового складу росіян. А днями в місті вибухнула база окупантів у районі аеропорту.