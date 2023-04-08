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У Мелітополі росіяни почали обшук однієї з багатоповерхівок, залучили собак

Міський голова каже - рашистам знову повсюди видаються партизани.

У Мелітополі росіяни почали обшук однієї з багатоповерхівок, залучили собак
Фото: EPA/UPG

Зранку 8 квітня росіяни почали обшук однієї з багатоповерхівок у центрі Мелітополя.

Про це повідомив міський голова Іван Федоров.

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"Прямо зараз десятки поліцаїв з собаками в черговий раз обшукують одну з багатоповерхівок у центрі міста", - написав він у телеграмі.

Він зауважив, що у місті рашистам знову повсюди видаються партизани.

Нагадаємо, напередодні у Мелітополі пролунали вибухи у місцях зосередження техніки і особового складу росіян. А днями в місті вибухнула база окупантів у районі аеропорту.

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