У Мелітополі росіяни почали обшук однієї з багатоповерхівок, залучили собак

Зранку 8 квітня росіяни почали обшук однієї з багатоповерхівок у центрі Мелітополя.
Про це повідомив міський голова Іван Федоров.
"Прямо зараз десятки поліцаїв з собаками в черговий раз обшукують одну з багатоповерхівок у центрі міста", - написав він у телеграмі.
Він зауважив, що у місті рашистам знову повсюди видаються партизани.
Нагадаємо, напередодні у Мелітополі пролунали вибухи у місцях зосередження техніки і особового складу росіян. А днями в місті вибухнула база окупантів у районі аеропорту.