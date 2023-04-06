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Уночі в Мелітополі вибухнула база росіян у районі аеропорту (оновлено)

Інформація уточнюється.

Уночі в Мелітополі вибухнула база росіян у районі аеропорту (оновлено)
Ілюстративне фото
Фото: Іван Федоров у Telegram

Уночі 6 квітня в окупованому Мелітополі Запорізької області пролунало кілька потужних вибухів.

Про це повідомив у Telegram мер міста Іван Федоров.

“Нічне жахіття для окупантів у Мелітополі. Щойно у місті зафіксували одразу декілька потужних вибухів.Підгорає у ворога добряче. Пора складати дисципліни з бігу?” – зазначив він.

Оновлено 9:12. За словами Федорова, у Мелітополі вибухнула “багатостраждальна” ворожа база в районі захопленого аеропорту.

“Гучна ніч у тимчасово окупованому Мелітополі для всіх районів міста, особливо Авіамістечка... Окупанти відразу ж відзвітували про “влучне ППО”. А самі відправили в сторону аеродрому швидкі”, – розповів мер

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Нагадаємо, вранці 4 квітня у Мелітополі вибухнув автомобіль, в якому перебував колаборант Максим Зубарєв.

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