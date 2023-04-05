У Закарпатті 5 квітня зареєстрували черговий землетрус

За класифікацією землетрусів він відноситься до невідчутних.

Сьогодні, 5 квітня, о 11:41:05 за київським часом на південь від м. Мукачево Закарпатської області було зареєстровано землетрус.

Про це повідомила пресслужба Головного центру спеціального контролю.

“За розрахунками землетрус не несе загрози для населення, за класифікацією землетрусів відноситься до невідчутних”, - повідомили в Головному центрі спеціального контролю.

Зазначається, що землетрус магнітудою 2,2 за шкалою Ріхтера відбувся на глибині 3 км.

Останній землетрус з цього району був зареєстрований 27 лютого 2023 року. Його магнітуда за шкалою Ріхтера становила 3,3 бали.

Нагадаємо, 28 березня в регіоні Молізе на півдні Італії стався потужний землетрус. Згідно зі звітом Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру, його магнітуда становила 5,4 бала. Однак Італійський інститут геофізики та вулканології оцінив його силу у 4,6.