Російські війська обстріляли 5 громад Сумщини

Протягом дня 5 квітня російські окупаційні війська обстріляли Білопільську, Краснопільську, Хотінську, Глухівську та Середино-Будську громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Протягом дня росіяни здійснили 17 обстрілів, було зафіксовано 229 прильотів.

“Краснопільська громада: ворогом здійснено обстріл громади за допомогою протитанкових керованих ракет (2 прильоти), артилерії – 3 прильоти та РСЗВ – 19 прильотів. Крім того, під вечір артилерійським обстрілом одного із сіл громади пошкоджено та здійснено підпал господарських приміщень одного з місцевих підприємств”, - повідомили в пресслужбі.

Крім того, внаслідок мінометного обстрілу (6 прильотів) Хотінської громади було пошкоджено три приватні житлові будинки та газорозподільну трубу.

Глухівську громаду двічі обстріляли з артилерії, внаслідок другого обстрілу було пошкоджено приватне житлове домогосподарство та нежитлові приміщення.

Середино-Будську громаду обстріляли з мінометів (5 прильотів) та АГС (8 пострілів).

Також з АГС обстріляли Білопільську громаду. По ній же вдарили з мінометів - зафіксовано 56 прильотів.

Нагадаємо, у середу, 5 квітня, під вогонь агресора знову потрапило місто Берислав Херсонської області.