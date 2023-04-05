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Вдалося повернути дитину, яку росіяни викрали на Херсонщині

Йдеться про вихованця Олешківського дитячого будинку-інтернату.

Вдалося повернути дитину, яку росіяни викрали на Херсонщині
Фото: Дмитро Лубінець

В Україну вдалося повернути дитину, депортовану в РФ із тимчасово окупованої території Херсонської області.

Про це повідомив у Телеграм уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"На початку року до мене звернулася бабуся з проханням посприяти в поверненні онука Артема, який разом з іншими вихованцями Олешківського дитячого будинку-інтернату Херсонської області був депортований до РФ. Заявниця повідомила, що тільки-но їй стало відомо, що вихованців зазначеного будинку-інтернату вивозять до РФ, вона особисто поїхала до закладу, щоб забрати онука. Однак Артема разом з іншими вихованцями на той час уже перемістили на територію РФ, звідти до тимчасово окупованого Криму, а потім до Скадовська. Утім, адміністрація закладу, в якому перебував Артем, відмовилася повертати дитину", - розповідає Лубінець.

У результаті звернень омбудсмена до органу опіки та піклування, у лютому бабусю визначили опікуном над онуком. Також було вжито інших заходів щодо повернення дитини на територію, підконтрольну Україні.

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Нагадаємо, що розшукувана за воєнні злочини російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова публічно повідомила про те, що російські спецслужби завадили повернутися додому українській дитині. 

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