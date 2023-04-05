Росіяни не відчувають "снарядного голоду", - Череватий

Ворог не відчував "снарядного голоду" на сході України, незважаючи на заяви вагнерівців про нестачу боєприпасів.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий.

"Ми неодноразово говорили, що снарядного голоду там, де ворог зосереджує свої зусилля, не було. Наприклад, в нашому випадку це Бахмутський, Куп’янський та Лиманський напрямки. Ворог, на жаль, ще має досить значні потужності для того, щоб бити по наших позиціях", - сказав він.

Він додав, що Лиманський напрямок "лідирує" щодо ураження артилерією РФ. За цю добу відбулося 245 обстрілів Бахмута артилерією та 21 боєзіткнення. 88 окупантів було знищено, 124 – зазнали поранень. Крім того, знищено три БПЛА ворога, одна станція радіоелектронної боротьби і три польові склади з боєприпасами.

Нагадаємо, що Росія продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - протягом доби було відбито більш як 40 атак окупантів. В епіцентрі бойових дій залишаються населені пункти Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.