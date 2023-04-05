ЗРК Avenger вже працює на півночі країни, - Наєв

Зенітно-ракетний комплекс Avenger вже захищає повітряний простір України на півночі.

Про це командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв повідомив у Telegram-каналі.

"Захист повітряного простору Північної операційної зони підсилено озброєнням, яке надано від країн-членів НАТО. Зенітно-ракетний комплекс "Евенджер" (Месник) - вже на бойовому чергуванні", - написав він.

Наєв повідомив, що екіпаж системи пройшов навчання у Німеччині, система призначена для збиття крилатих ракет та безпілотників ударного типу. Він подякував партнерам за дієву допомогу.

Avenger ("Месник") — це самохідний зенітно-ракетний комплекс ближньої дії. Він був розроблений американськими компаніями Boeing і General Electric. Виробляється з 1989 року.

Нагадаємо, що Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на $2,6 мільярда.

Тим часом українські військові закінчили навчання в США на системі Patriot.