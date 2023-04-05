РФ виведе з Білорусі близько 2 тис. солдатів

З Білорусі виведуть близько 2 тисяч російських військових, які РФ надалі планує залучити до бойових дій на Донбасі.

Про це на брифінгу сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, інформує Суспільне.

За його словами після проведення підготовки у російських військах відбувається ротація.

"Нам відомо, що наразі відбулися такі заходи із виведення частини російських підрозділів з Білорусі на територію Росії, після завершення підготовки. Раніше ми повідомляли, що на території Білорусі знаходиться близько 4 тисяч російських військових. Після початку цих заходів їхня кількість ще знизиться", — зауважив Демченко.

За даними ДПСУ, з Білорусі виведуть близько 2 тисяч російських військових, які РФ надалі планує залучити до бойових дій на Донбасі. А у підрозділах білоруської армії, яка знаходиться у на прикордонних територіях з Україною, за словами Демченка "нічого не змінилося".

"Вони знаходяться на певній віддаленості від кордону. Не змінені ні характер їх дій, ні їх кількість. Але, попри все це, ми маємо бути готовими до будь-якого розвитку ситуації, бо ми розуміємо підступність противника", — каже Демченко.

Нагадаємо, що 4 квітня ДПСУ повідомляло, що на території Білорусі знаходиться понад 4 тисячі російських військових, які проходять там підготовку.