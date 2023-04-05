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Росіяни лобіювали призначення Наумова першим заступником керівника СБУ, - ДБР

Цим питанням займався затриманий за підозрою у державній зраді Кулініч.

Росіяни лобіювали призначення Наумова першим заступником керівника СБУ, - ДБР
Андрій Наумов
Фото: radiosvoboda.org

У звільненні з посади заступника очільника СБУ Руслана Баранецького зіграла свою роль ФСБ РФ. Натомість росіяни лобіювали призначення Андрія Наумова.

Про це повідомили у ДБР.

З оприлюднених розмов колишнього заступника секретаря РНБО Володимира Сівковича та ексочільника Головного управління СБУ в АР Крим Олега Кулініча стає відомо, що Кулініч лобіював призначення Наумова на посаду першого заступника голови СБУ.

За даними ДБР, Кулініч співпрацював із ФСБ РФ. Його діяльність курував так званий "політичний офіс" у Москві, який організували за завданням ФСБ ексзаступник секретаря РНБО Володимир Сівкович і колишній голова Адміністрації Президента Андрій Клюєв.

Так, у розмові Сівкович запитував: "А Департамент контррозвідки не його (ексголови СБУ Івана Баканова, - ред.)?

Кулініч відповів: "Ну, я скажу таким чином, я там плюс-мінус тримаю ****. Тому, ну, задача на це місце вивести "Мисливця" (ексначальник ГУ СБУ Андрій Наумов - ред.).

Так, на посаду першого заступника замість Руслана Баранецького лобіювали Наумова. 

"Замість Баранецького", - сказав на записах Сівкович. 

Він наполягав, щоб Наумова призначили першим заступником керівника СБУ.

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Нагадаємо, що Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань опублікували перехоплення розмов колишнього очільника ГУ СБУ в АР Крим Олега Кулініча та його куратора – ексзаступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Володимира Сівковича. 

Олега Кулініча затримали в липні 2022 року під час спецоперації СБУ і ДБР. Він підозрюється у державній зраді (ст. 111 Кримінального кодексу України), створенні злочинної організації (ст. 255), самовільному залишенні місця служби в умовах воєнного стану (ст. 407), заволодінні зброєю та її незаконному зберіганні (ст. 410 та 263). Кулініча звільнили з посади за кілька місяців до затримання, але вже після початку повномасштабної війни – в березні 2022. 

Сівкович, за даними СБУ, разом із Клюєвим відповідальні за відправку в Україну агентів російських спецслужб. Саме вони створили "офіс" із працівниками ФСБ. 

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