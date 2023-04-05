Слідчі з’ясували, що «Росатом» через підконтрольну компанію володіє нежитловим приміщенням у Подільському районі Києва.

Двоє осіб намагалися переоформити майно російської підсанкційної корпорації “Росатом” для уникнення його націоналізації.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва затримано та повідомлено про підозру двом особам, які шляхом шахрайства намагались змінити право власності нежитлового приміщення підсанкційної компанії-резидента РФ (ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України).

За даними слідства, російська державна корпорація «Росатом» через підконтрольну компанію володіє нежитловим приміщенням у Подільському районі міста Києва площею понад 1000 кв м вартістю понад 100 млн грн.

У межах слідства на нього судом накладено арешт та його передано в управління АРМА. Крім того, рішенням РНБО до корпорації «Росатом» запроваджено санкції, у тому числі, у вигляді блокування активів.

Таким чином, згадане приміщення підлягало подальшій націоналізації відповідно до законодавства.

З метою унеможливлення націоналізації майна резидента РФ група осіб на замовлення підсанкційної компанії з використанням підроблених документів намагалась змінити право власності цього приміщення на підконтрольне підприємство з ознаками фіктивності.

Двох осіб, причетних до протиправної схеми, затримали в приміщенні приватного нотаріуса під час спроби здійснити правочин. Наразі підозрюваним обрано запобіжні заходи – тримання під вартою.

Досудове розслідування триває. Встановлюються інші учасники злочину.

Фото: Офіс Генпрокурора

Нагадаємо, 24 лютого Велика Британія ввела нові санкції проти РФ, у тому числі вони стосуються атомної галузі. Вони включають заборону на експорт усіх товарів, які Росія використовувала на полі бою в Україні. Також санкції стосуються "Росатому", "Газпрому" та "Ростеху".