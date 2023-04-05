Рішення ОПЕК скоротити видобуток нафти грає на руку Путіну і може збільшити прибуток РФ на 27 млрд доларів, – The Telegraph

Високі ціни на нафту також неминуче призведуть до здорожчання продуктів харчування та бензину.

Рішення ОПЕК+ під керівництвом Саудівської Аравії знову скоротити видобуток нафти грає на руку Росії в енергетичній війні. Одним із найбільших переможців у цій ситуації, ймовірно, буде президент РФ, йдеться у матеріалі The Telegraph.

У неділю девʼять членів ОПЕК+ оголосили про добровільне скорочення видобутку нафти на 1,2 мільйона барелів на день, що почнеться з травня і триватиме до кінця року. Це становить 1,1% світової пропозиції.

Ціни на нафту підвищилися негайно після цього оголошення, і вони продовжать зростати. Нафта марки Brent підскочила з 79,77 долара за барель у неділю до 85,02 долара в понеділок.

Goldman Sachs підвищив прогноз ціни на нафту Brent на грудень 2023 року з 90 до 95 доларів. До грудня 2024 року ціни піднімуться до 100 доларів.

За оцінкою головного аналітика фінансових послуг SEB, такі ціни стануть новою нормою і неминуче призведуть до здорожчання бензину та продуктів у супермаркетах.

"Удар по Заходу потрійний. Високі ціни на нафту будуть підтримувати інфляцію. Цей крок сигналізує про те, що Саудівська Аравія відвертається від Заходу та повертається до Китаю. Зростання цін на нафту також підірве санкції проти Росії, де прибутки від нафти ось-ось різко зростуть", – зазначили в матеріалі The Telegraph.

Кожне підвищення ціни на сиру нафту на $1 долар збільшує експортні доходи Росії приблизно на 2,7 мільярда доларів на рік, каже Бенджамін Хільгеншток, автор звіту про російські санкції для Центру досліджень економічної політики.

Таким чином, підвищення ціни на нафту на 10 доларів збільшить доходи від експорту російської нафти приблизно на 27 мільярдів доларів – до 145 мільярдів доларів цього року. Це приблизно на 22,5% більше, ніж прогнозував CEPR до рішення ОПЕК.

Західні санкції щодо російської нафти запізнилися. ЄС запровадив ембарго на сиру нафту лише в грудні 2022 року, а на нафтопродукти – у лютому 2023 року. Більшу частину минулого року Росія отримувала вигоду від високих цін на нафту, а її профіцит поточного рахунку досяг рекордного рівня, каже Хільгеншток. Доходи тільки починали відчувати тиск – до поштовху з боку ОПЕК.

"Це Саудівська Аравія каже «привіт, Росіє, ти наш друг». Те, що вони тут роблять, – це виступ на боці Росії та китайського альянсу", – вважає головний аналітик фінансових послуг SEB.

Він додав, що після скорочень видобутку від ОПЕК Росія зможе стягувати вищу ціну на нафту, отримувати кращий дохід і легше фінансувати війну в Україні, що опосередковано протистоятиме санкціям, які запровадив Захід.

Нагадаємо, що на російську сиру нафту діє прайскеп у 60 доларів за барель – вартість, яку Україна та її деякі союзники з ЄС не вважають справедливою.

Членами ОПЕК є країни, чия економіка залежить від доходів від експорту нафти: Алжир, Ангола, Венесуела, Габон, Екваторіальна Гвінея, Ірак, Іран, Конго, Кувейт, Лівія, Нігерія, ОАЕ, Саудівська Аравія. Опек+ включає також Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзію, Оман, Південний Судан, Росію та Судан. До квітневого оголошення про скорочення видобутку ОПЕК ухвалила аналогічне рішення в жовтні 2022 року.