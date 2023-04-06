США викликали посла Росії через арешт американського журналіста

Це відбулося ще 30 березня, коли стало відомо про затримання Гершковича.

Російського посла Анатолія Антонова викликали до Державного департаменту через арешт у Єкатеринбурзі американського журналіста Евана Гершковича. Це відбулося ще 30 березня, але інформація про виклик зʼявилася лише цього тижня, повідомляє Bloomberg.

Антонов був викликаний до Держдепу, де мав зустріч із заступницею держсекретаря з політичних питань Вікторією Нуланд. Відповідну інформацію журналістам підтвердив речник Держдепу.

Він відмовився надати деталі, пославшись на конфіденційність.

Багаторічний кореспондент Wall Street Journal Еван Гершкович був затриманий російською спецслужбою в центрі Єкатеринбурга. Журналіст займався висвітленням подій у Україні, Росії та інших пострадянських країнах і протягом останніх років мешкав у РФ. Він займався збором інформації про ставлення росіян до відправки на війну та вербування їх в "ПВК Вагнера".

Російська влада звинуватила журналіста в шпигунстві. Після арешту Держдеп знову закликав американців терміново виїхати з Росії.