Пентагон уклав контракт з GDLS на 27,1 млн доларів на виробництво танків M1A1 Abrams для України

Роботи будуть завершені до 29 вересня 2023 року.

Пентагон уклав контракт з американською компанією General Dynamics Land Systems (GDLS) на 27,1 млн доларів на виробництво танків M1A1 Abrams для України.

Про це повідомляє сайт Міноборони США.

Згідно з повідомленням, компанія General Dynamics Land Systems (GDLS) отримала контракт на танки з фіксованою ціною в 27 100 000 доларів".

Роботи з виробництва танків будуть виконуватися у в Лімі, штат Огайо. Очікується, що вони будуть завершені до 29 вересня 2023 року. Точна кількість танків невідома.

Виробництво танків фінансуватиметься в рамках Ініціативи щодо сприяння безпеці України. Вона передбачає укладення Міністерством оборони США відповідних контрактів із виробниками, а не надання тієї чи іншої техніки та засобів безпосередньо із власних запасів.

Раніше високопосадовець Міноборони США повідомляв, що тренування українців на американських танках M1-A1 Abrams ще не почалися, але розпочнуться "зовсім скоро".