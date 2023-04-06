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Пентагон уклав контракт з GDLS на 27,1 млн доларів на виробництво танків M1A1 Abrams для України

Роботи будуть завершені до 29 вересня 2023 року.

Пентагон уклав контракт з GDLS на 27,1 млн доларів на виробництво танків M1A1 Abrams для України
Танки M1A1 Abrams
Фото: EPA

Пентагон уклав контракт з американською компанією General Dynamics Land Systems (GDLS) на 27,1 млн доларів на виробництво танків M1A1 Abrams для України.

Про це повідомляє сайт Міноборони США.

Згідно з повідомленням, компанія General Dynamics Land Systems (GDLS) отримала контракт на танки з фіксованою ціною в 27 100 000 доларів".

Роботи з виробництва танків будуть виконуватися у в Лімі, штат Огайо. Очікується, що вони будуть завершені до 29 вересня 2023 року. Точна кількість танків невідома.

Виробництво танків фінансуватиметься в рамках Ініціативи щодо сприяння безпеці України. Вона передбачає укладення Міністерством оборони США відповідних контрактів із виробниками, а не надання тієї чи іншої техніки та засобів безпосередньо із власних запасів.

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Раніше високопосадовець Міноборони США повідомляв, що тренування українців на американських танках M1-A1 Abrams ще не почалися, але розпочнуться "зовсім скоро".

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