​ISW: Росія посилюватиме атаки на сході України до прибуття західної допомоги для ЗСУ

Зокрема, кількість російських атак у районі Часова Яру з березня до квітня збільшилася на 200%.

За останній місяць російська армія збільшила темпи наземних атак на сході України, аби закріпити досягнуті успіхи до прибуття західної військової допомоги Збройним силам України.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 9 травня.

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин повідомив, що кількість бойових зіткнень значно зросла - з 84 на 8 травня до 146 на 9 травня. Він зазначив, що більшість боїв відбувалася в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" (територія від Харківської області до межі Донецької та Запорізької областей).

Волошин припустив, що збільшення ворожих атак є результатом того, що після весни ґрунт уже висох, і це сприяє швидшому механізованому маневру. Крім того, росіяни намагаються скористатися слабкістю України, доки вона очкує прибуття західної допомоги.

Водночас Міністерство оборони Великої Британії наголошує, що з березня до квітня 2024 року кількість ворожих атак збільшилася на 17%, а понад 75% зафіксованих наземних атак відбулися на напрямках до Часового Яру, Авдіївки та Мар'їнки. Більше того, кількість російських атак у районі Часова Яру з березня до квітня збільшилася на 200%.

Телеканал CNN із посиланням на розвіддані, також повідомив, що в найближчі кілька тижнів Росія посилить наземні та повітряні атаки на Україну, використовуючи час, коли ще не надійшла військова допомога США.

Співрозмовники визнали, що місяці завтримки затвердження допомоги призвели до реальних втрат Україною як людей, так і територій. Тепер росіяни планують масштабний наступ на початку літа, і для цього в РФ продовжили часткову мобілізацію.