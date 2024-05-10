Двоє людей поранені внаслідок нічного удару Росії по Харкову

Російська армія о 3:20 10 травня вдарила по Харкову. Загорілися три приватні будинки.

Постраждали двоє людей: хлопчик 11 років і жінка 72-х. У них гостра реакція на стрес, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Попередньо пошкоджено 12 приватних житлових будинків. Постраждали дві людини: дитина 11 років та жінка 72 років – гостра реакція на стрес. Всюди – виключно цивільна інфраструктура та житловий район!" – сказав він.

Фото: голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram У Харкові внаслідок удару Росії поранені двоє людей

Фото: голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram Ворог пошкодив у Харкові житлові будинки

Уночі Синєгубов також повідомляв, що, крім Харкова, атаки зазнали Дергачі.