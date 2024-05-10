Двоє людей поранені внаслідок нічного удару Росії по Харкову

Російська армія о 3:20 10 травня вдарила по Харкову. Загорілися три приватні будинки.
Постраждали двоє людей: хлопчик 11 років і жінка 72-х. У них гостра реакція на стрес, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.
"Попередньо пошкоджено 12 приватних житлових будинків. Постраждали дві людини: дитина 11 років та жінка 72 років – гостра реакція на стрес. Всюди – виключно цивільна інфраструктура та житловий район!" – сказав він.
Уночі Синєгубов також повідомляв, що, крім Харкова, атаки зазнали Дергачі.
- Командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомляв, що вночі по Харківській області ворог бив ракетами С300-С-400.
- Харків і область зазнають фактично щоденних ударів ворога. За одну лише добу 8 травня в області росіяни поранили сімох цивільних, зокрема чотирьох дітей.