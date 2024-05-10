60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
Привид Поштової. Як парадний проєкт реконструкції в центрі Києва став пам'яткою нехлюйству
Привид Поштової. Як парадний проєкт реконструкції в центрі Києва став пам'яткою нехлюйству
Президент: Україні не вистачило сил на східному фронті. При збільшенні постачання зброї ворога можемо зупинити
Президент: Україні не вистачило сил на східному фронті. При збільшенні постачання зброї ворога можемо зупинити
Вербове море-2. «Десь наполовину дно Каховського водосховища заросло. Тепер питання, що буде з іншою половиною»
Вербове море-2. «Десь наполовину дно Каховського водосховища заросло. Тепер питання, що буде з іншою половиною»
Оборонний комітет Ради розглядає дві моделі економічного бронювання: податок від зарплати або за квотами
Оборонний комітет Ради розглядає дві моделі економічного бронювання: податок від зарплати або за квотами
Підозра через 20 років: навіщо Коломойському пригадали давню справу
Підозра через 20 років: навіщо Коломойському пригадали давню справу
Зеленський замінив командувача Сил спецоперацій ЗСУ. Командувачем став легендарний офіцер "Редут"
Зеленський замінив командувача Сил спецоперацій ЗСУ. Командувачем став легендарний офіцер "Редут"
«Магури» атакують Крим
«Магури» атакують Крим
ГоловнаСуспільствоВійна

Двоє людей поранені внаслідок нічного удару Росії по Харкову

Постраждали дитина і літня жінка. 

Двоє людей поранені внаслідок нічного удару Росії по Харкову
Уночі Росія обстріляла Харків
Фото: Олег Синєгубов у Telegram

Російська армія о 3:20 10 травня вдарила по Харкову. Загорілися три приватні будинки.

Постраждали двоє людей: хлопчик 11 років і жінка 72-х. У них гостра реакція на стрес, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Попередньо пошкоджено 12 приватних житлових будинків. Постраждали дві людини: дитина 11 років та жінка 72 років – гостра реакція на стрес. Всюди – виключно цивільна інфраструктура та житловий район!" – сказав він.

У Харкові внаслідок удару Росії поранені двоє людей
Фото: голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram
У Харкові внаслідок удару Росії поранені двоє людей

Ворог пошкодив у Харкові житлові будинки
Фото: голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram
Ворог пошкодив у Харкові житлові будинки

Уночі Синєгубов також повідомляв, що, крім Харкова, атаки зазнали Дергачі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies