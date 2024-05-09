Головне за четвер, 9 травня: бої на східному фронті, удар по НПЗ в Башкирії, Саміт міст і регіонів у Києві

Бої на Бахмутському та Авдіївському напрямках, 76 бойове зіткнення, ворожі обстріли, новий посол України у Великій Британії. Яким запам’ятається 806-й день повномасштабної війни.

Україні не вистачило сил на сході країни. На Авдіївському, Покровському та інших напрямках справді складна ситуація, сказав президент Володимир Зеленський на брифінгу в Києві.

Київ тисне на партнерів задля збільшення постачання озброєння. Тільки з більшою кількістю зброї Україна зможе відібрати ініціативу в ворога на сході. "При збільшенні постачання зброї ми зможемо зупинити їх на сході", – впевнений він.

Від моменту ухвалення допомоги в Конгресі США і в Європі до постачання її на фронт проходять місяці. Наразі обсяг підтримки менший, ніж проголосували, констатував президент.

Він додав, що Росія, користуючись моментом, збільшила війська на сході і півночі, зокрема в Харківській області.

Докладніше – в новині.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 76 бойових зіткнень. Авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ завдали ударів по 1 засобу протиповітряної оборони та 17 районах зосередження особового складу противника.

Ворог завдав 5 ракетних та 72 авіаційних ударів, здійснив 74 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 16 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Новий, Іванівське, Ступочки та Кліщіївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався поліпшити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 20 атак в районах населених пунктів Калинове, Новоолександрівка, Новоселівка Перша, Уманське, Яснобродівка, Нетайлове Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 9 травня – в нашій новині.

Сьогоднішній удар безпілотників по нафтопереробному заводу в Башкирії був спецоперацією СБУ, повідомляють джерела LB.ua.

“У Росії продовжується “вибухове” 9 травня. Після нічної “бавовни” на двох нафтобазах у Краснодарському краї РФ, зранку далекобійний дрон “завітав” і до республіки Башкортостан, де уразив НПЗ “Газпром нафтохім Салават”. Безпілотник влучив в установку каталітичного крекінгу нафти”, – повідомили джерела.

За даними джерел, це був дрон Служби безпеки, який встановив історичний рекорд, подолавши відстань у 1500 км.

“Газпром нафтохім Салават” є одним із найбільших у Росії виробничих комплексів з нафтопереробки та нафтохімії. Він спеціалізується на виробництві бензину, дизпалива та інших видів нафтопродуктів.

Президент Володимир Зеленський призначив на посаду командувача Сил спеціальних операцій Збройних сил України замість Сергія Лупанчука бригадного генерала Олександра Трепака.

Олександр Трепак (позивний "Редут") – Герой України, був командиром Кіровоградського 3-го полку спецпризначення, пізніше призначений начальником штабу – заступником командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ. Трепак командував обороною Донецького аеропорту.

Раніше сьогодні Зеленський також призначив нового командувача Сил підтримки ЗСУ. Ним став генерал-майор Дмитро Герега.

Сьогодні Зеленський також звільнив колишнього головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного з військової служби і призначив його послом у Сполученому Королівстві.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук та президентка Європейського парламенту Роберта Мецола разом відвідали одну зі зруйнованих росіянами ТЕЦ та місця "прильотів" у Києві.

Про це Стефанчук розповів в коментарі LB.ua під час Другого Міжнародного Саміту міст і регіонів у Києві.

"З самого ранку ми відвідали одну з ТЕЦ, яка була зруйнована Російською Федерацією. Після цього заїхали та показали місця по Києву, де були прильоти від уламків російського «Циркону». Дуже важливо, що в день Європи президентка Європейського парламенту, підтримуючи завжди з першого дня повномасштабного вторгнення Україну, продемонструвала свою єдність і солідарність. Та сьогодні перебуває тут з офіційним візитом", - зазначив спікер.

За його словами, європейські партнери підтримають Україну у відбудові цієї ТЕЦ та для посилення енергетичної безпеки через постійну загрозу атак агресора на об’єкти інфраструктури.

Сьогодні, в День Європи, Мецола приїхала в Україну з візитом.

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