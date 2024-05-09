Побутовим споживачам в Києві світло не відключатимуть, - КМВА

Для побутових споживачів в Києві обмеження у подачі електроенергії не застосовуються.

Про це повідомила пресслужба КМВА.

“Енергетики спільно з промисловими підприємствами, великими споживачами електроенергії, зменшують обсяги споживання в пікові години”, - йдеться у повідомленні.

Начальник Київської ОВА Сергій Попко закликав киян економити електроенергію, особливо у вечірні години.

У Києві задля економії електроенергії знизять яскравість вуличних ліхтарів, щоб економити електроенергію. Проте повністю вечірнє освітлення не вимикатимуть. Також вимкнення оминуть побутових споживачів.

В ніч на 8 травня росіяни атакували ракетами й безпілотниками об’єкти генерації та передачі електроенергії в шести областях. Ворог намагається позбавити Україну можливості виробляти й передавати електроенергію.

Перед цим міністр енергетики повідомив, що останні масовані атаки завдали українській енергетиці збитків на понад $1 мільярд.

Одну із наймасованіших атак на енергетику російська армія здійснила 22 березня. Тоді, як повідомили у Міненерго, удар окупантів із застосуванням "шахедів", крилатих та балістичних ракет мав на меті тотальний блекаут для всієї країни.

Унаслідок масової атаки в Україні було пошкоджено десятки об’єктів енергосистеми, повідомили в Укренерго. Зокрема, пошкоджені теплові та гідроелектростанції, магістральні мережі НЕК “Укренерго”, мережі обленерго. Найважча ситуація була в Харківській, Одеській, Кіровоградській, Дніпропетровській областях.