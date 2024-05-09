Ташева: у 2023 році кожне шосте покарання за "дискредитацію російської армії" сталося у Криму

У 2023 році кожне шосте покарання за "дискредитацію російської армії" у Росії та на окупованих українських територіях сталося в Криму.

Про це повідомила постійна представниця Президента України в Криму Таміла Ташева.

"Ми систематично відстежуємо опір кримчан російській окупації та пов’язані з цим незаконні переслідування за так звану "дискредитацію російської армії", яких вже зафіксовано понад 800 випадків. За кожним випадком криється людська доля, приниження від окупантів та штрафи, а також непохитна воля та бажання справедливості українців та кримських татар, які не здаються під тиском", - зазначила постпред.

Ташева також повідомила, що у російських судах минулого року кількість справ за статтею 20.3.3 КпАП рф зменшилася на 47% у порівнянні з 2022 роком. "В окупованому Криму за той самий період кількість справ навпаки збільшилася на 70,6%. Опір кримчан росте і окупанти не можуть його подолати на відміну від регіонів Росії, де спостерігається стрімкий спад будь-якого спротиву війні", - підкреслила постійна представниця Президента.

За її словами, у 2022 році кількість покараних у “кримських справах” про “дискредитацію” становила 4,6% від загальної. У 2023 році показник зріс - до 15,5%.