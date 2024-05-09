Загалом російські військові із цього загону в Гостомелі причетні до розстрілу 12 транспортних засобів, внаслідок чого вбито 11 громадян, а 15 поранено.

За процесуального керівництва прокурорів Київської обласної прокуратури ідентифіковано та заочно повідомлено про підозру бійцю-снайперу спецпідрозділу «Заслон» військ Нацгвардії РФ по Красноярському краю за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, у лютому 2022 року в окупованому Гостомелі підозрюваний спільно зі співслужбовцями відкрив вогонь на ураження по цивільному автомобілю, який рухався в сторону міста Буча.

Водій транспортного засобу отримав численні вогнепальні поранення. Згодом потерпілому вдалось врятуватись.

Наказ на вбивство цивільного населення та розстріл всіх без виключення автівок, які проїжджали повз бойові позиції по вул. Шевченка та вул. Свято-Покровській, окупанти отримали від свого командира.

Загалом військовослужбовці зазначеного загону під час перебування на позиціях в Гостомелі причетні до розстрілу 12 транспортних засобів, внаслідок чого вбито 11 громадян, а 15 – поранено.

Раніше прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно офіцера нацгвардії РФ, який разом з підозрюваним брав участь в окупації Київщини та розстрілі цього авто у Гостомелі.