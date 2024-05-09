Зеленський замінив командувача Сил спецоперацій ЗСУ. Командувачем став легендарний офіцер "Редут"

Президент Володимир Зеленський звільнив Сергія Лупанчука з посади посади командувача Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

Відповідний указ опублікований на сайті президента.

"Звільнити Лупанчука Сергія Костянтиновича з посади командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ", – йдеться у тексті.

Іншим указом президент призначив на посаду командувача ССО бригадного генерала Олександра Трепака.

"Призначити Трепака Олександра Сергійовича командувачем Сил спеціальних операцій ЗСУ", – йдеться в ньому.

Олександр Трепак (позивний "Редут") – Герой України, був командиром Кіровоградського 3-го полку спецпризначення, пізніше призначений начальником штабу – заступником командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ. Трепак командував обороною Донецького аеропорту. Оборона Донецького аеропорту – героїчна операція українського війська, що тривала понад 240 днів.

Раніше сьогодні Зеленський також призначив нового командувача Сил підтримки ЗСУ. Ним став генерал-майор Дмитро Герега.