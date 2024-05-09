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Зеленський замінив командувача Сил спецоперацій ЗСУ. Командувачем став легендарний офіцер "Редут"

Посаду обійняв бригадний генерал Олександр Трепак.

Зеленський замінив командувача Сил спецоперацій ЗСУ. Командувачем став легендарний офіцер "Редут"
Володимир Зеленський
Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський звільнив Сергія Лупанчука з посади посади командувача Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

Відповідний указ опублікований на сайті президента.

"Звільнити Лупанчука Сергія Костянтиновича з посади командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ", – йдеться у тексті.

Іншим указом президент призначив на посаду командувача ССО бригадного генерала Олександра Трепака.

"Призначити Трепака Олександра Сергійовича командувачем Сил спеціальних операцій ЗСУ", – йдеться в ньому.

Олександр Трепак (позивний "Редут") – Герой України, був командиром Кіровоградського 3-го полку спецпризначення, пізніше призначений начальником штабу – заступником командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ. Трепак командував обороною Донецького аеропорту. Оборона Донецького аеропорту – героїчна операція українського війська, що тривала понад 240 днів.

Раніше сьогодні Зеленський також призначив нового командувача Сил підтримки ЗСУ. Ним став генерал-майор Дмитро Герега.

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