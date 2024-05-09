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Російські хакери зламали етер “Інтеру” та каналів StarLightMedia і запустили трансляцію параду в Москві

Згодом сигнал каналів вдалося відновити.

Російські хакери зламали етер “Інтеру” та каналів StarLightMedia і запустили трансляцію параду в Москві
Ілюстративне фото
Фото: соцмережі

Сьогодні, 9 травня, російські хакери зламали супутниковий етер “Інтеру” та каналів StarLightMedia і запустили трансляцію параду в Москві. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. 

Над відбиттям ворожої хакерської атаки працювали фахівці, провайдери перейшли на IPTV сигнал.

Станом на 11:30 сигнал каналів вдалося відновити, повідомив «Детектор медіа» з посиланням на члена Нацради з питань телебачення та радіомовлення Максима Онопрієнка.

  • Нещодавно МЗС Польщі висловило солідарність із Чехією та Німеччиною у зв'язку з атаками російської хакерської групи APT28. 
  • 3 травня міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок повідомила, що хакерська атака на Соціал-демократичну партію Німеччини (СДПН) у 2023 році – справа рук пов'язаного з Росією хакерського угрупування APT28.
  • Цього ж дня Німеччина викликала виконувача обов’язків представника російського посольства у зв’язку з широкомасштабною кампанією кібершпигунства, яка розпочалась у 2022 році, у якій Берлін звинувачує московську військову розвідку ГРУ.
  • Чехія спільно з Німеччиною, ЄС, НАТО і міжнародними партнерами засудила діяльність хакерського угруповання APT28, яке проводить довгострокову кампанію кібершпигунства у європейських країнах на користь Росії, і повідомила подробиці кібератак на свої установи.
  • 2 травня заяву щодо гібридних атак Росії оприлюднив блок НАТО.
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