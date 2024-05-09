Сьогодні, 9 травня, російські хакери зламали супутниковий етер “Інтеру” та каналів StarLightMedia і запустили трансляцію параду в Москві. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Над відбиттям ворожої хакерської атаки працювали фахівці, провайдери перейшли на IPTV сигнал.
Станом на 11:30 сигнал каналів вдалося відновити, повідомив «Детектор медіа» з посиланням на члена Нацради з питань телебачення та радіомовлення Максима Онопрієнка.
- Нещодавно МЗС Польщі висловило солідарність із Чехією та Німеччиною у зв'язку з атаками російської хакерської групи APT28.
- 3 травня міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок повідомила, що хакерська атака на Соціал-демократичну партію Німеччини (СДПН) у 2023 році – справа рук пов'язаного з Росією хакерського угрупування APT28.
- Цього ж дня Німеччина викликала виконувача обов’язків представника російського посольства у зв’язку з широкомасштабною кампанією кібершпигунства, яка розпочалась у 2022 році, у якій Берлін звинувачує московську військову розвідку ГРУ.
- Чехія спільно з Німеччиною, ЄС, НАТО і міжнародними партнерами засудила діяльність хакерського угруповання APT28, яке проводить довгострокову кампанію кібершпигунства у європейських країнах на користь Росії, і повідомила подробиці кібератак на свої установи.
- 2 травня заяву щодо гібридних атак Росії оприлюднив блок НАТО.