Сьогодні, 9 травня, російські хакери зламали супутниковий етер “Інтеру” та каналів StarLightMedia і запустили трансляцію параду в Москві. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Над відбиттям ворожої хакерської атаки працювали фахівці, провайдери перейшли на IPTV сигнал.

Станом на 11:30 сигнал каналів вдалося відновити, повідомив «Детектор медіа» з посиланням на члена Нацради з питань телебачення та радіомовлення Максима Онопрієнка.