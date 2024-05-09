На фронті ФПВ-дрони вкрай ефективно вражають ворожі цілі. Однак, окрім цього, вони можуть і рятувати життя. Хлопці з 37 ОБрМП показали снаряди, якими вони знищують росіян, а також розповіли про гуманітарні місії дронів на фронті.

У новому відео проєкту "Український Свідок" - хлопці з роти ударних БПЛА 37 ОБрМП: пілоти Олександр із позивним "Жулік" та Андрій із позивним “Лімбо”, командир роти Олександр із позивним "Easy" та головний сержант Кирило із позивним "Фотограф".

"У своїй роботі ми використовуємо суббоєприпаси від РСЗВ (реактивна система залпового вогню) “Ураган", - розповідає “Easy”. - Вони прилітають не тільки по наших позиціях, але й по мирному населенню. Деякі з них не вибухають, наші сапери їх дістають та розбирають, а потім ми відправляємо ці “подарунки” назад до противника”.

Також "Жулік" розповів про снаряди від мінометів, якими він та його підрозділ нищать окупантів. "Осколкові міни можна використовувати для скидів, - каже він. - Їх ми також пристосовуємо для своєї роботи - 120 мм, осколкові міни калібру 69 мм тощо".

Командир роти пояснив, у чому полягає універсальність FPV-дронів на полі бою. “Вартість одного дрона складає 450-500$, - розповідає боєць. - Але ж дрони можуть не тільки вражати цілі противника, вони ще й здатні рятувати життя”.

За словами "Фотографа", дрони можуть робити дорозвідку та доставляти гуманітарні вантажі. Боєць роти Сергій із позивним "Бока" з допомогою ФПВ за один світловий день доставив 105 кг провізії. “Він зробив 71 виліт, — розповідає "Жулік". - А ще були бойові, під час яких “Бока” вразив 8 цілей”.

Водій екіпажу Олексій із позивним "Професор" розповів, як опинився на фронті."Я чув ці історії, коли насильно садять в машину та везуть до ТЦК, - каже він. - На вулиці до мене підійшла людина у формі і я сказав: мій час прийшов. Сваритися я не буду. Я маю повагу до військової форми".