Обґрунтована вартість проїзду в метро Києва – не менше 30 грн, але до кінця війни тариф не підвищать, – Брагінський
Обґрунтована вартість проїзду в метро Києва – не менше 30 грн, але до кінця війни тариф не підвищать, – Брагінський
Дрони ГУР уразили нафтобазу в Санкт-Петербурзі, – джерела УП
Дрони ГУР уразили нафтобазу в Санкт-Петербурзі, – джерела УП
Усе, що потрібно знати про переговори з Росією
Усе, що потрібно знати про переговори з Росією
Італія конфіскувала розкішний курорт, який колись належав російському танцюристу
Італія конфіскувала розкішний курорт, який колись належав російському танцюристу
Автобус із "сюрпризом": прикордонники викрили чергову схему для ухилянтів
Автобус із "сюрпризом": прикордонники викрили чергову схему для ухилянтів
На Одещині працівники ТЦК змушують чоловіка приховувати свідоцтва про народження дітей
На Одещині працівники ТЦК змушують чоловіка приховувати свідоцтва про народження дітей
Очільник столичної підземки про закриті й підтоплені станції, метро на Виноградар і Троєщину, вартість проїзду в метро
Очільник столичної підземки про закриті й підтоплені станції, метро на Виноградар і Троєщину, вартість проїзду в метро
Трамп закликав спікера Палати представників Джонсона протидіяти компромісу по допомозі Україні
Трамп закликав спікера Палати представників Джонсона протидіяти компромісу по допомозі Україні
Бундестаг не підтримав передачу Україні далекобійних ракет Taurus
Бундестаг не підтримав передачу Україні далекобійних ракет Taurus
ГоловнаСуспільствоВійна

​"Один FPV - один танк": оператори дронів 47 ОМБр показали свою роботу

Напрямок Степового тримається завдяки піхоті та FPV.

​"Один FPV - один танк": оператори дронів 47 ОМБр показали свою роботу
Оператори дронів 47 ОМБр показали свою роботу
Фото: Український свідок

Напрямок Степового тримається завдяки піхоті та FPV. Оператори дронів із 47 ОМБр показали, як вони знищують живу силу та бронетехніку противника, а також розповіли, у чому росіяни, на жаль, мають на цьому напрямку перевагу.

У новому матеріалі проєкту "Український Свідок" - бойова робота пілотів FPV-дронів від 47 ОМБр "Женіха" та "Сапсана". У цивільному житті "Женіх" був режисером монтажу. "Сапсан" здобував освіту кінооператора, але залишив університет та пішов вчитися керувати дронами.

Хлопці показали журналістам знищення ворожих цілей.

"У нас є різні бомби під різні задачі, - розповідає "Женіх". - В основному це піхота, але час від часу виїжджає ворожа бронетехніка. Буває, що одного FPV-дрона достатньо для знищення цілого танка. Можна попасти під його башту, навіть старим радянським зарядом для гранатомета. Здетонує боєкомплект і танк підсмажиться".

Пілоти розказали, як одного разу знищували піхоту. Під час бою наш дрон почав падати і Женіх направив безпілотник у бік ворога, аби його хоча б посікло уламками.

"Дрон приземлився м’яко, тому боєкомплект не здетонував, - згадує “Женіх”. - Потім ми побачили у Mavic (розвідувальний дрон), як один з ворожих бійців повзає біля FPV. Зрештою він на той дрон наповз, і йому відірвало пів обличчя та обидві руки”. Хлопці кажуть, що росіяни живуть поряд з тілами своїх загиблих. “У посадці лежить тіп мертвий, в трусах та берцях, - каже Женіх, дивлячись у монітор. - Мертві лежать та смердять, а ці ****** живуть поруч”.

“Сапсан” розповів про ситуацію на авдіївському напрямку. “Степове тримається на піхоті та FPV, - каже він. - Але в першу чергу на ударних дронах. Проте росіяни краще вміють обходити наші РЕБи (засоби радіоелектронної боротьби), змінювати стандартні частоти на нестандартні. У них все це налагоджено, а у нас ні. На початку повномасштабної війни ми задали темп. Але залишились на місці і ворог нас обігнав”.

Що таке FPV-безпілотник

  • FPV (First Person View) – тип безпілотного літального апарату, яким керують від першої особи. Пілот завдяки пульту та окулярам може швидко маневрувати та знаходити ціль противника. Такі апарати можна застосовувати для багатьох цілей: як ураження піхоти так і відбиття штурму і знешкодження важкої бронетехніки. 
  • FPV мають відносно невисоку ціну, орієнтовно в $600, а здатні виводити за ладу або навіть знищувати техніку ворога вартістю в мільйони.
  • У 2024 році Міноборони планує закупити щонайменше 1 мільйон FPV-дронів.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies