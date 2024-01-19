Напрямок Степового тримається завдяки піхоті та FPV. Оператори дронів із 47 ОМБр показали, як вони знищують живу силу та бронетехніку противника, а також розповіли, у чому росіяни, на жаль, мають на цьому напрямку перевагу.

У новому матеріалі проєкту "Український Свідок" - бойова робота пілотів FPV-дронів від 47 ОМБр "Женіха" та "Сапсана". У цивільному житті "Женіх" був режисером монтажу. "Сапсан" здобував освіту кінооператора, але залишив університет та пішов вчитися керувати дронами.

Хлопці показали журналістам знищення ворожих цілей.

"У нас є різні бомби під різні задачі, - розповідає "Женіх". - В основному це піхота, але час від часу виїжджає ворожа бронетехніка. Буває, що одного FPV-дрона достатньо для знищення цілого танка. Можна попасти під його башту, навіть старим радянським зарядом для гранатомета. Здетонує боєкомплект і танк підсмажиться".

Пілоти розказали, як одного разу знищували піхоту. Під час бою наш дрон почав падати і Женіх направив безпілотник у бік ворога, аби його хоча б посікло уламками.

"Дрон приземлився м’яко, тому боєкомплект не здетонував, - згадує “Женіх”. - Потім ми побачили у Mavic (розвідувальний дрон), як один з ворожих бійців повзає біля FPV. Зрештою він на той дрон наповз, і йому відірвало пів обличчя та обидві руки”. Хлопці кажуть, що росіяни живуть поряд з тілами своїх загиблих. “У посадці лежить тіп мертвий, в трусах та берцях, - каже Женіх, дивлячись у монітор. - Мертві лежать та смердять, а ці ****** живуть поруч”.

“Сапсан” розповів про ситуацію на авдіївському напрямку. “Степове тримається на піхоті та FPV, - каже він. - Але в першу чергу на ударних дронах. Проте росіяни краще вміють обходити наші РЕБи (засоби радіоелектронної боротьби), змінювати стандартні частоти на нестандартні. У них все це налагоджено, а у нас ні. На початку повномасштабної війни ми задали темп. Але залишились на місці і ворог нас обігнав”.

Що таке FPV-безпілотник