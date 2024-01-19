На додаток до 0,25% ВВП: Естонія буде виділяти Україні по 14 млн євро в рік на розвиток країни

Йдеться про реформу системи освіти, розвиток системи охорони здоров'я, цифрові та кібернетичні рішення, а також будівництво.

На додаток до 0,25% свого внутрішнього валового продукту, призначеного на надання військової допомоги Україні, Естонія щорічно виділятиме Києву 14 млн євро в рамках співпраці з метою розвитку, повідомляє ERR із посиланням на дані державної бюджетної стратегії.

Віцеканцлер МЗС Естонії Марійн Ратник пояснила, що із цієї суми на відповідні цілі буде виділено 12,8 млн євро Естонському центру співпраці з метою розвитку (ESTDEV), один мільйон євро – на гуманітарну допомогу Україні та 200 000 євро – на підтримку співпраці з Україною естонського бізнесу. В останньому випадку в основному йдеться про налагодження ділових контактів з українськими партнерами.

Ця допомога виділятиметься виходячи із схваленої урядом на початку січня довгострокової стратегії Естонії у сфері співробітництва з метою розвитку, а також принципів та плану дій щодо відновлення України.

Ратник додала, що уряд також уточнив ті сфери, в яких кошти, що виділяються Естонією, можуть бути найбільш корисними. Йдеться про реформу системи освіти, розвиток системи охорони здоров'я, цифрові та кібернетичні рішення.

Крім того, Україна потребує всілякої допомоги у сфері реального будівництва, яку Естонія готова надати. Крім матеріальної допомоги, Естонія запропонує Україні підтримку у впровадженні нових та ефективніших систем та процесів. Як приклад Ратник навела дитячий садок у Житомирі, збудований з новими для України просторовими рішеннями.

Ратник наголосила, що післявоєнні витрати на відновлення України оцінюються у 400 млрд євро, і такі гроші можуть бути виділені лише великими донорами, такими як Світовий банк, Міжнародний валютний фонд, Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк та ін.

"Всі ці установи не реалізують проекти самостійно, а пропонують проектне фінансування, на яке можна подавати заявки", - пояснила Ратник, наголосивши, що в цьому процесі зможуть взяти участь і естонські компанії.

Вона додала, що це також принесе податкові прибутки Естонії.

Бюджет ESTDEV у 2023 році становив 21,9 млн євро. Ратник та Яератс зазначили, що великі кошти на співпрацю з метою розвитку також виділяють Академія електронної держави та некомерційні організації Mondo ja Pagulasabi, основна частина фінансування яких надходить із позабюджетних джерел.

Нагадаємо, Естонія надасть Україні 1,2 млрд євро допомоги до 2027 року.