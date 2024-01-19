Головне за ніч та ранок п’ятниці, 19 січня: 127 бойових зіткнень, 44 відбитих штурми під Авдіївкою, затримання Ігоря Мазепи

127 бойових зіткнень , втрати окупантів, ворожі обстріли, удар БпЛА по нафтобазі у Брянській області, справа Гринкевича.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 127 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 2 ракетних та 81 авіаційного удару, здійснив 45 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні житлові будинки, інша цивільна інфраструктура.

На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 18 атак ворога поблизу населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Табаївка, Берестове.

На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито 15 атак ворога біля Тернів, Ямполівки Донецької області та ще 8 атак в районах Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області.

На Авдіївському напрямку українські захисники стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Сили оборони минулої доби відбили 27 атак ворога в районах Новокалинового, Новобахмутівки, Авдіївки та ще 17 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога поблизу Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 15 атак.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 19 січня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники знищили ще 920 російських окупантів, 20 танків, 35 бронемашин. Загалом від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила приблизно 374520 осіб.

Про інші втрати противника – в новині.

Вранці 19 січня безпілотники влучили по нафтобазі у Брянській області Росії. Співрозмовник Liga.net повідомив, що атака є продовженням операції ГУР із завдання ударів по військових цілях окупантів.

Російське міністерство оборони традиційно заявило про збиття безпілотника. Губернатор Брянської області натомість сказав, що була спроба "атакувати об'єкти на території міста Клинці за допомогою безпілотників". За його словами, БпЛА був нейтралізований засобами РЕБ, але "сталося скидання боєприпасу" на території Клинцівської нафтобази.

Водночас місцеві в соцмережах писали, що чули потужний вибух, після чого почалася пожежа.

Нагадаємо, вчора безпілотники ГУР вразили нафтобазу в Петербурзі, що приблизно в 1300 км від України. Відтепер військові об'єкти Петербурга та Ленінградської області у зоні досяжності українських сил.

Печерський районний суд Києва 18 січня обрав запобіжний захід трьом із п’яти фігурантів справи львівського бізнесмена Гринкевича про оборудки із закупівлями одягу й білизни для Збройних сил України.

"У четвер суд обирає запобіжний захід трьом фігурантам справи, щодо першого з них судом ухвалено рішення про арешт на два місяці (до 16 березня) із альтернативою застави в 500 001 528 грн", – повідомляла Українська правда. Видання уточнило, що йдеться про Андрія Колотила.

Крім того, як йдеться у матеріалі, за клопотанням Офісу генерального прокурора щодо поставки неякісного одягу для ЗСУ другому фігуранту кримінального провадження, а саме Володимиру Тимківу, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із тим же розміром застави – 500 001 528 грн.

За даними видання, суд арештував третього підозрюваного у цій справі, Кузьмінського, на 2 місяці із аналогічною заставою в пів мільярда.

У чому звинувачують родину Гринкевичів – у матеріалі LB.ua.

Офіс генпрокурора повідомив про викриття керівника та учасників злочинної організації, які незаконно заволоділи землями дамби Київської ГЕС.

Як йдеться у повідомленні, засновник інвестиційної компанії, його брат та інші учасники злочинної організації, використовуючи корупційні зв’язки у державних органах, незаконно заволоділи землями водного фонду, на яких розташовані гідротехнічні споруди Київської ГЕС.

За даними ЗМІ, йдеться про засновника і керівника Concorde Capital Ігоря Мазепу. Він зі спільниками привласнив земельну ділянку у Вишгородському районі площею понад 7 га вартістю більше 20 млн грн між селами Хотянівка та Лебедівка.

У оборудці також брали участь окремі службові особи органів Держгеокадастру.

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання та роботи учасників злочинної організації. За даними Нацполіції, загалом до складу організації входили понад два десятки осіб, де у кожного була чітко визначена роль. Як стало відомо вчора, засновника інвестиційної компанії Ігоря Мазепу затримано при спробі виїзду до Польщі у пункті пропуску "Шегині". Загалом в порядку ст. 208 КПК України затримано чотирьох осіб.

Подробиці – в новині.

Бізнесменові Ігорю Мазепі, підозрюваному в організації відчуження земель Київської ГЕС, призначили заставу в 700 млн гривень. Про це NV Бізнес повідомили у компанії Concorde Capital, засновником якої він є.

Брату Мазепи, Юрію, призначили заставу в 500 млн гривень. Concorde Capital вважає, що затримання Ігоря Мазепи, який є власником котеджного містечка Goodlife, зведеного біля ГЕС, може бути "пов’язане з його публічною позицію щодо посилення тиску з боку правоохоронних органів на власників українського бізнесу".

Докладніше – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!