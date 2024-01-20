Головне за ніч та ранок суботи, 20 січня: 103 бойових зіткнення, 70 відбитих штурмів на трьох напрямках

У ніч на 20 січня армія РФ атакувала Україну сімома ударними БпЛА типу “Shahed-136/131”. Запуск дронів відбувався з району Приморсько-Ахтарськ – РФ, також відбулася атака трьома зенітними керованими ракетами С-300 з ТОТ Луганської області по Донеччині.

У Повітряних силах повідомили, що мобільні вогневі групи Сил оборони України знищили 4 ворожі БпЛА, решта три – не досягли своїх цілей.

Протиповітряна оборона працювала у межах Одеської, Миколаївської, Черкаської та Хмельницької областей.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 103 бойових зіткнення.

Загалом ворог завдав 1 ракетного та 23 авіаційних ударів, здійснив 59 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 12 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Табаївка та Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку – 10 атак біля Тернів, Ямполівки, Верхньокам’янського Донецької області та ще 15 атак в районах Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Сили оборони минулої доби відбили 14 атак загарбників в районі Авдіївки та ще 19 атак південніше Тоненького, Первомайського та Невельського.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 20 січня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники знищили ще 750 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні майже 375 270 осіб.

Про інші втрати противника – в новині.

На території Запорізької АЕС, окупованої росіянами, експерти МАГАТЕ знову виявили міни.

Про це повідомила пресслужба МАГАТЕ. “Міни по периметру ЗАЕС, у буферній зоні між внутрішньою та зовнішньою огорожами об’єкта, які раніше були ідентифіковані групою МАГАТЕ та були вилучені в листопаді 2023 року, тепер знову на місці. Це зона обмеженого доступу, недоступна для робочого персоналу заводу. Генеральний директор Гроссі повторив, що наявність мін не відповідає нормам безпеки МАГАТЕ”, - йдеться у повідомленні.

Також експерти МАГАТЕ повідомили, що ЗАЕС знову втрачала резервне джерело живлення реакторних установок на вісім годин цього тижня.

На початку цього тижня експерти МАГАТЕ отримали доступ до реакторного залу блоку №6, але все ще шукають доступ до інших реакторних залів, а також до частин усіх шести турбінних залів, які вони ще не змогли відвідати.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що РБ отримала від Росії тактичні ядерні ракети до комплексів "Іскандер" безплатно. Тобто, Білорусь оплатила РФ за ядерні ракети за рахунок інших фінансових ресурсів, які республіка надає партнеру-агресору.Про це пише "ZN.ua" з посиланням на росЗМІ.

"Треба сказати спасибі росіянам: вони нам дуже допомогли минулого року. Я навіть не кажу тут про ядерну зброю, яка всіх поставила на місце... Ми у росіян за їхні гроші, — щоправда, ми платимо їм за іншими рахунками, — отримали такі комплекси, як "Іскандер", — наголосив Лукашенко.

За словами Лукашенка, застосування таких тактичних комплексів і ядерних ракет передбачає дотримання протоколу. Аби активувати їх, необхідно отримати резолюції від кількох високопоставлених чиновників.

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