Російські окупанти збільшили активність бойової авіації на Таврійському напрямку

Таврійський напрямок залишається одним з сновних напрямків на фронті. Сили оборони утримують позиції біля Мар'їнки та Авдіївки. Ворог збільшив активність авіації, а також є ризик застосування противником ракетного озброєння та безпілотних літальних апаратів.

Про це повідомили в Об'єднаному пресцентрі Сил оборони таврійського напрямку.

Протягом доби ворог завдав 3 ракетних удари, здійснив 592 артобстріли та провів 49 бойових зіткнень.

На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 14 атак загарбників в районі Авдіївки та ще 19 атак південніше Тоненького, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар'їнському напрямку ЗСУ продовжують стримувати ворога біля Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 12 атак.

Шахтарський напрямок: захисниками відбито атаку ворога південніше Золотої Ниви Донецької області.

Запорізький напрямок: українські оборонці відбили 3 атаки противника західніше Вербового Запорізької області.

За добу військові ліквідували 356 одиниць особового складу росіян. Зокрема знищили 13 одиниць техніки, у тому ж числі:

2 артсистеми;

3 БпЛА;

3 автомобіля;

5 одиниць спецтехніки.

"Сили оборони України знищили 1 склад боєприпасів противника", — пише пресслужба.