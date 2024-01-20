Очільник столичної підземки про закриті й підтоплені станції, метро на Виноградар і Троєщину, вартість проїзду в метро
Очільник столичної підземки про закриті й підтоплені станції, метро на Виноградар і Троєщину, вартість проїзду в метро
На Одещині працівники ТЦК змушують чоловіка приховувати свідоцтва про народження дітей
На Одещині працівники ТЦК змушують чоловіка приховувати свідоцтва про народження дітей
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Під рідким небом: психоделічна трагікомедія «Бідолашні створіння»
Під рідким небом: психоделічна трагікомедія «Бідолашні створіння»
Бізнесменові Мазепі просять 700 млн гривень застави (уточнено)
Бізнесменові Мазепі просять 700 млн гривень застави (уточнено)
Автобус із "сюрпризом": прикордонники викрили чергову схему для ухилянтів
Автобус із "сюрпризом": прикордонники викрили чергову схему для ухилянтів
Війна в Україні може тривати ще від двох до п'яти років незалежно від нового президента США, – джерела CNN (доповнено)
Війна в Україні може тривати ще від двох до п'яти років незалежно від нового президента США, – джерела CNN (доповнено)
Бізнесмена Мазепу підозрюють у створенні злочинної організації та заволодінні 7 га землі біля Київської ГЕС
Бізнесмена Мазепу підозрюють у створенні злочинної організації та заволодінні 7 га землі біля Київської ГЕС
Трамп закликав спікера Палати представників Джонсона протидіяти компромісу по допомозі Україні
Трамп закликав спікера Палати представників Джонсона протидіяти компромісу по допомозі Україні
ГоловнаСуспільствоВійна

Російські окупанти збільшили активність бойової авіації на Таврійському напрямку

За дому Сили оборони знищили 356 окупантів. 

Російські окупанти збільшили активність бойової авіації на Таврійському напрямку
Фото: Сухопутні війська

Таврійський напрямок залишається одним з сновних напрямків на фронті. Сили оборони утримують позиції біля Мар'їнки та Авдіївки. Ворог збільшив активність авіації, а також є ризик застосування противником ракетного озброєння та безпілотних літальних апаратів.

Про це повідомили в Об'єднаному пресцентрі Сил оборони таврійського напрямку.

Протягом доби ворог завдав 3 ракетних удари, здійснив 592 артобстріли та провів 49 бойових зіткнень.

На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 14 атак загарбників в районі Авдіївки та ще 19 атак південніше Тоненького, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар'їнському напрямку ЗСУ продовжують стримувати ворога біля Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 12 атак.

Шахтарський напрямок: захисниками відбито атаку ворога південніше Золотої Ниви Донецької області.

Запорізький напрямок: українські оборонці відбили 3 атаки противника західніше Вербового Запорізької області.

За добу військові ліквідували 356 одиниць особового складу росіян. Зокрема знищили 13 одиниць техніки, у тому ж числі:

  • 2 артсистеми;
  • 3 БпЛА;
  • 3 автомобіля;
  • 5 одиниць спецтехніки.

"Сили оборони України знищили 1 склад боєприпасів противника", — пише пресслужба.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies