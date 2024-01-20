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Росіяни за добу завдали майже 120 ударів по Херсонській області. Постраждала дитина

Одна людина загинула, ще троє зазнали поранень.

Росіяни за добу завдали майже 120 ударів по Херсонській області. Постраждала дитина
Фото: Олександр Прокудін

За минулу добу противник здійснив 119 обстрілів по Херсонській області, випустивши 664 снаряди з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків та БпЛА. По місту Херсон ворог випустив 30 снарядів.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; об'єкт критичної інфраструктури та церкву у Херсонському районі. Через російську агресію 1 людина загинула, ще 3 — дістали поранення, з них — 1 дитина", — ідеться у повідомленні.

  • Вчора російські окупанти вдарили по житлових будинках у Дніпровському районі Херсона. Внаслідок удару загинула 50-річна жінка, 16-річний злопець отримав поранення.
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