Росіяни за добу завдали майже 120 ударів по Херсонській області. Постраждала дитина

За минулу добу противник здійснив 119 обстрілів по Херсонській області, випустивши 664 снаряди з мінометів, артилерії, РСЗВ, танків та БпЛА. По місту Херсон ворог випустив 30 снарядів.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; об'єкт критичної інфраструктури та церкву у Херсонському районі. Через російську агресію 1 людина загинула, ще 3 — дістали поранення, з них — 1 дитина", — ідеться у повідомленні.