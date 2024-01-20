Сили оборони знищили ще 750 російських окупантів, — Генштаб

За добу Збройні сили України знищили ще 750 російських окупантів. Загалом, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні майже 375 270 осіб, — пише Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.01.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 375270 (+750) осіб,
- танків ‒ 6171 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 11455 (+10) од,
- артилерійських систем – 8868 (+14) од,
- РСЗВ – 967 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 654 (+0) од,
- літаків – 331 (+0) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6934 (+5),
- крилаті ракети ‒ 1818 (+0),
- кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 11848 (+17) од,
- спеціальна техніка ‒ 1389 (+5)
Дані уточнюються.
За добу на фронті відбулося 103 бойові зіткнення.