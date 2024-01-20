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Сили оборони знищили ще 750 російських окупантів, — Генштаб

Загалом Росія вже втратила в Україні майже 375 270 осіб.

Сили оборони знищили ще 750 російських окупантів, — Генштаб
Фото: скрін відео

За добу Збройні сили України знищили ще 750 російських окупантів. Загалом, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні майже 375 270 осіб, — пише Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.01.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 375270 (+750) осіб,
  • танків ‒ 6171 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 11455 (+10) од,
  • артилерійських систем – 8868 (+14) од,
  • РСЗВ – 967 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 654 (+0) од,
  • літаків – 331 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6934 (+5),
  • крилаті ракети ‒ 1818 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 11848 (+17) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1389 (+5)

Дані уточнюються.

За добу на фронті відбулося 103 бойові зіткнення.

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