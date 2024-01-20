Сили оборони знищили ще 750 російських окупантів, — Генштаб

Загалом Росія вже втратила в Україні майже 375 270 осіб.

За добу Збройні сили України знищили ще 750 російських окупантів. Загалом, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні майже 375 270 осіб, — пише Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.01.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 375270 (+750) осіб,

танків ‒ 6171 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 11455 (+10) од,

артилерійських систем – 8868 (+14) од,

РСЗВ – 967 (+1) од,

засоби ППО ‒ 654 (+0) од,

літаків – 331 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6934 (+5),

крилаті ракети ‒ 1818 (+0),

кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 11848 (+17) од,

спеціальна техніка ‒ 1389 (+5)

Дані уточнюються.

За добу на фронті відбулося 103 бойові зіткнення.