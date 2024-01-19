Росіяни обстріляли чотири громади Сумщини

Сьогодні, 19 січня, російських обстрілів зазнали Хотінська, Миропільська, Краснопільська та Білопільська громади Сумської області.
Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.
Всього протягом дня росіяни здійснили 9 обстрілів Сумської області, під час яких пролунав 31 вибух.
Зокрема, на Краснопільську громаду скинули з БпЛА вибухові предмети та обстріляли її з артилерії та мінометів.
Миропільську громаду окупанти вразили FPV дроном-камікадзе.
По Білопільській громаді росіяни вдарили зі ствольної артилерії та мінометів, а по Хотінській - з мінометів.