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Росіяни обстріляли чотири громади Сумщини

За день окупанти здійснили 9 обстрілів Сумської області.

Росіяни обстріляли чотири громади Сумщини
Наслідки російських обстрілів Сумської області, ілюстративне фото
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 19 січня, російських обстрілів зазнали Хотінська, Миропільська, Краснопільська та Білопільська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 9 обстрілів Сумської області, під час яких пролунав 31 вибух. 

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Зокрема, на Краснопільську громаду скинули з БпЛА вибухові предмети та обстріляли її з артилерії та мінометів.

Миропільську громаду окупанти вразили FPV дроном-камікадзе.

По Білопільській громаді росіяни вдарили зі ствольної артилерії та мінометів, а по Хотінській - з мінометів.

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