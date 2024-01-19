Дрони ГУР уразили нафтобазу в Санкт-Петербурзі, – джерела УП
Дрони ГУР уразили нафтобазу в Санкт-Петербурзі, – джерела УП
Усе, що потрібно знати про переговори з Росією
Усе, що потрібно знати про переговори з Росією
Трамп закликав спікера Палати представників Джонсона протидіяти компромісу по допомозі Україні
Трамп закликав спікера Палати представників Джонсона протидіяти компромісу по допомозі Україні
Бундестаг не підтримав передачу Україні далекобійних ракет Taurus
Бундестаг не підтримав передачу Україні далекобійних ракет Taurus
Італія конфіскувала розкішний курорт, який колись належав російському танцюристу
Італія конфіскувала розкішний курорт, який колись належав російському танцюристу
Автобус із "сюрпризом": прикордонники викрили чергову схему для ухилянтів
Автобус із "сюрпризом": прикордонники викрили чергову схему для ухилянтів
Обґрунтована вартість проїзду в метро Києва – не менше 30 грн, але до кінця війни тариф не підвищать, – Брагінський
Обґрунтована вартість проїзду в метро Києва – не менше 30 грн, але до кінця війни тариф не підвищать, – Брагінський
Очільник столичної підземки про закриті й підтоплені станції, метро на Виноградар і Троєщину, вартість проїзду в метро
Очільник столичної підземки про закриті й підтоплені станції, метро на Виноградар і Троєщину, вартість проїзду в метро
На Одещині працівники ТЦК змушують чоловіка приховувати свідоцтва про народження дітей
На Одещині працівники ТЦК змушують чоловіка приховувати свідоцтва про народження дітей
ГоловнаСуспільствоВійна

Війна в України може тривати ще від двох до п'яти років незалежно від нового президента США, – джерела CNN

Але перемога Трампа загрожує тим, що Україна може не отримати навіть схвалену допомогу. 

Війна в України може тривати ще від двох до п'яти років незалежно від нового президента США, – джерела CNN
Фото: EPA/UPG

Незалежно від того, хто переможе на наступних президентських виборах у США, американська і західна розвідки припускають, що війна в Україні триватиме ще декілька років. Про це пише CNN, не вказуючи, хто саме озвучив ці дані.

Оцінки відрізняються, але практично всі вони припускають, що бойові дії триватимуть принаймні декілька років. У приватному порядку деякі посадовці США та Заходу казали, що бойові дії можуть тривати ще п’ять років.

Через це представники адміністрації Джо Байдена і законодавці включно з частиною республіканців прагнули схвалити і надати Україні фінансування до виборів.

"Важливо не тільки те, щоб кошти були виділені, але й щоб вони були виплачені до виборів, оскільки будь-які кошти 24 фінансового року, які ще очікують на витрати, можуть бути заблоковані Трампом", – сказав один зі співрозмовників. 

Ще один співрозмовник, знайомий з дискусіями, сказав, що деякі законодавці, як-от сенатор-республіканець Ліндсі Грем і республіканець Майкл МакКол, були серед тих, хто восени минулого року наполягав на схваленні Конгресом достатнього фінансування для утримання українських військових сил до виборів 2024. Зрештою адміністрація попросила для України $60 мільярдів, але Конгрес не зміг досягти згоди до нового року, а за словами цього джерела, зробити щось більше в насиченому виборчому році може бути не більше ніж нездійсненною мрією.

"У нас закінчилися гроші", – сказав американський військовий чиновник, дислокований у Європі. 

Одне джерело, знайоме із західною розвідкою, сказало: "Загалом усе залежить від переобрання Байдена, чи не так?".

Постійна підтримка Заходом України має вирішальне значення, стверджують офіційні особи США та Заходу, попри те, що лінії бойових дій залишалися в основному статичними протягом останніх кількох місяців після наступальної операції України.

Що відбувається із допомогою США Україні

  • Про те, що гроші на допомогу українцям, як і час для цього, закінчуються, Білий дім попередив Конгрес ще на початку грудня.
  • З кінця 2023 законопроєкт, що включає надання Україні $60 млрд безпекової допомоги, "підвішений". Документ, окрім допомоги Україні та Ізраїлю, містить норми про посилення безпеки власного кордону з Мексикою, і саме ця частина викликала суперечки між республіканцями і демократами. Перші наполягають, що норми мають бути настільки жорсткими, що на це не погоджуються другі.
  • На святкові канікули Конгрес пішов без ухвалення цього законопроєкту. Адміністрація Байдена сигналізувала, що готова на поступки республіканцям.
  • Останній поки що пакет допомоги американці надали українцям 27 грудня. До допомоги вартістю в 250 млн доларів, серед іншого, увійшли засоби ППО. 
  • Байден усередині січня провів із Конгресом зустріч щодо допомоги Україні. За даними Wall Street Journal, демократи погодилися на поступки щодо кордону, аби законопроєкт із грошима для українців ухвалили. 
  • Тим часом спікер Палати представників Майк Джонсон говорив з колишнім президентом Дональдом Трампом про переговори Конгресу щодо кордону. Трамп закликав Джонсона протидіяти компромісу.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies