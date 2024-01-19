Війна в України може тривати ще від двох до п'яти років незалежно від нового президента США, – джерела CNN

Незалежно від того, хто переможе на наступних президентських виборах у США, американська і західна розвідки припускають, що війна в Україні триватиме ще декілька років. Про це пише CNN, не вказуючи, хто саме озвучив ці дані.
Оцінки відрізняються, але практично всі вони припускають, що бойові дії триватимуть принаймні декілька років. У приватному порядку деякі посадовці США та Заходу казали, що бойові дії можуть тривати ще п’ять років.
Через це представники адміністрації Джо Байдена і законодавці включно з частиною республіканців прагнули схвалити і надати Україні фінансування до виборів.
"Важливо не тільки те, щоб кошти були виділені, але й щоб вони були виплачені до виборів, оскільки будь-які кошти 24 фінансового року, які ще очікують на витрати, можуть бути заблоковані Трампом", – сказав один зі співрозмовників.
Ще один співрозмовник, знайомий з дискусіями, сказав, що деякі законодавці, як-от сенатор-республіканець Ліндсі Грем і республіканець Майкл МакКол, були серед тих, хто восени минулого року наполягав на схваленні Конгресом достатнього фінансування для утримання українських військових сил до виборів 2024. Зрештою адміністрація попросила для України $60 мільярдів, але Конгрес не зміг досягти згоди до нового року, а за словами цього джерела, зробити щось більше в насиченому виборчому році може бути не більше ніж нездійсненною мрією.
"У нас закінчилися гроші", – сказав американський військовий чиновник, дислокований у Європі.
Одне джерело, знайоме із західною розвідкою, сказало: "Загалом усе залежить від переобрання Байдена, чи не так?".
Постійна підтримка Заходом України має вирішальне значення, стверджують офіційні особи США та Заходу, попри те, що лінії бойових дій залишалися в основному статичними протягом останніх кількох місяців після наступальної операції України.
Що відбувається із допомогою США Україні
- Про те, що гроші на допомогу українцям, як і час для цього, закінчуються, Білий дім попередив Конгрес ще на початку грудня.
- З кінця 2023 законопроєкт, що включає надання Україні $60 млрд безпекової допомоги, "підвішений". Документ, окрім допомоги Україні та Ізраїлю, містить норми про посилення безпеки власного кордону з Мексикою, і саме ця частина викликала суперечки між республіканцями і демократами. Перші наполягають, що норми мають бути настільки жорсткими, що на це не погоджуються другі.
- На святкові канікули Конгрес пішов без ухвалення цього законопроєкту. Адміністрація Байдена сигналізувала, що готова на поступки республіканцям.
- Останній поки що пакет допомоги американці надали українцям 27 грудня. До допомоги вартістю в 250 млн доларів, серед іншого, увійшли засоби ППО.
- Байден усередині січня провів із Конгресом зустріч щодо допомоги Україні. За даними Wall Street Journal, демократи погодилися на поступки щодо кордону, аби законопроєкт із грошима для українців ухвалили.
- Тим часом спікер Палати представників Майк Джонсон говорив з колишнім президентом Дональдом Трампом про переговори Конгресу щодо кордону. Трамп закликав Джонсона протидіяти компромісу.