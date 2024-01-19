Війна в України може тривати ще від двох до п'яти років незалежно від нового президента США, – джерела CNN

Але перемога Трампа загрожує тим, що Україна може не отримати навіть схвалену допомогу.

Незалежно від того, хто переможе на наступних президентських виборах у США, американська і західна розвідки припускають, що війна в Україні триватиме ще декілька років. Про це пише CNN, не вказуючи, хто саме озвучив ці дані.

Оцінки відрізняються, але практично всі вони припускають, що бойові дії триватимуть принаймні декілька років. У приватному порядку деякі посадовці США та Заходу казали, що бойові дії можуть тривати ще п’ять років.

Через це представники адміністрації Джо Байдена і законодавці включно з частиною республіканців прагнули схвалити і надати Україні фінансування до виборів.

"Важливо не тільки те, щоб кошти були виділені, але й щоб вони були виплачені до виборів, оскільки будь-які кошти 24 фінансового року, які ще очікують на витрати, можуть бути заблоковані Трампом", – сказав один зі співрозмовників.

Ще один співрозмовник, знайомий з дискусіями, сказав, що деякі законодавці, як-от сенатор-республіканець Ліндсі Грем і республіканець Майкл МакКол, були серед тих, хто восени минулого року наполягав на схваленні Конгресом достатнього фінансування для утримання українських військових сил до виборів 2024. Зрештою адміністрація попросила для України $60 мільярдів, але Конгрес не зміг досягти згоди до нового року, а за словами цього джерела, зробити щось більше в насиченому виборчому році може бути не більше ніж нездійсненною мрією.

"У нас закінчилися гроші", – сказав американський військовий чиновник, дислокований у Європі.

Одне джерело, знайоме із західною розвідкою, сказало: "Загалом усе залежить від переобрання Байдена, чи не так?".

Постійна підтримка Заходом України має вирішальне значення, стверджують офіційні особи США та Заходу, попри те, що лінії бойових дій залишалися в основному статичними протягом останніх кількох місяців після наступальної операції України.

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