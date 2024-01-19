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Міноборони планує запустити електронний кабінет військовозобов'язаного у другому кварталі цього року

У кабінеті військовозобов’язаного буде можливість оновити дані без відвідування ТЦК. Водночас Міноборони запевняє, що реєстр військовозобов’язаних буде розміщуватися не в хмарних сховищах країн-членів НАТО, а в Україні.

Міноборони планує запустити електронний кабінет військовозобов'язаного у другому кварталі цього року
Заступник міністра оборони Катерина Чорногоренко
Фото: АрміяInform

Заступник міністра оборони Катерина Чорногоренко в ефірі телемарафону заявила, що Міноборони планує запустити електронний кабінет військовозобов'язаного у другому кварталі цього року, повідомляє АрміяInform. 

“Ми плануємо на початку другого кварталу запустити таку можливість, як тільки закон набуде чинності. Це достатньо короткий термін для подібних інструментів, можна сказати миттєвий”, – сказала Чорногоренко.

За її словами, в кабінеті військовозобов’язаного буде можливість оновити дані без відвідування територіальних центрів комплектації і далі ці дані уже будуть використовувати ТЦК.

Заступниця міністра оборони також пояснила, що ухвалений Верховною Радою законопроєкт №10062 про цифровізацію армії удосконалив взаємодію між реєстрами, розширив перелік відомостей про військовозобов’язаних, резервістів і призовників в системі “Оберіг”.

Катерина Чорногоренко наголосила, що це дозволить наповнювати “Оберіг” за спрощеною процедурою без зайвої бюрократії, довідок і ксерокопій. 

“Не потрібно буде нести купу документів. Ми зможемо отримувати ці дані в режимі реального часу з інших реєстрів”, – заявила вона.

 

Також заступник міністра зазначила, що реєстр військовозобов’язаних не буде розміщуватися в хмарних сховищах країн-членів НАТО.

“Він розміщений на території України. Це важливо зазначити й сказати, що цей реєстр буде знаходиться на території України. Він вже розгорнутий, вже працює, вже отримав комплексну систему захисту інформації”, – сказала вона.

Чорногоренко підкреслила, що буде також запроваджено можливість подати електронну заявку на отримання статусу учасника бойових дій.

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