ДБР передало ЗСУ майно білоруської компанії на понад 61 млн доларів

На території Одеської митниці виявили та вилучили 26 тонн металевої продукції, яка "загубилася" у порту на два роки.

26 тонн білоруської металевої продукції "загубилися" у порту на два роки

Під час досудового розслідування ДБР виявило на території морського порту 26 тисяч тонн металевої продукції, власником якої є компанія з Білорусі.

"Майно країни-агресора могло вже майже два роки служити нашій армії, якби митниця не «загубила»" його супереч вимогам Закону "Про вилучення майна у період військового стану»", – повідомили у ДБР.

Зокрема, йдеться про арматуру, труби та сталеві заготівлі, які виявили у зоні митного контролю Одеської митниці.

Фото: ДБР Металеві вироби, які виявили на Одеській митниці, належать білоруській компанії

Орієнтовна вартість товару становить понад $61 млн.

"Наразі майно країни-агресора вилучено та передано на потреби військовослужбовців Збройних Сил України 412 вагонів з металевою продукцією", – зазначили в Бюро.