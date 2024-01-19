ДБР передало ЗСУ майно білоруської компанії на понад 61 млн доларів

Під час досудового розслідування ДБР виявило на території морського порту 26 тисяч тонн металевої продукції, власником якої є компанія з Білорусі.
"Майно країни-агресора могло вже майже два роки служити нашій армії, якби митниця не «загубила»" його супереч вимогам Закону "Про вилучення майна у період військового стану»", – повідомили у ДБР.
Зокрема, йдеться про арматуру, труби та сталеві заготівлі, які виявили у зоні митного контролю Одеської митниці.
Орієнтовна вартість товару становить понад $61 млн.
"Наразі майно країни-агресора вилучено та передано на потреби військовослужбовців Збройних Сил України 412 вагонів з металевою продукцією", – зазначили в Бюро.
- Нещодавно на потреби ЗСУ також передали 56 млн грн застави, які ВАКС стягнув із нардепа Дубневича.
- Також для українського війська віддали раніше арештований гелікоптер олігарха-втікача Жеваго. Гелікоптер був арештований у межах розслідування кримінального провадження у березні 2023 року.
- Служить у ЗСУ і російський танк, із якого окупанти обстріляли лікарню на Сумщині. Техніка була речовим доказом у кримінальному провадженні за фактом обстрілу лікарні 23 березня 2022.