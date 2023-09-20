Раніше заарештований гелікоптер екснардепа та акціонера банку АТ «Банк «Фінанси та Кредит» Костянтина Жеваго передали в одну з бойових частин ЗСУ.
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.
Зазначається, що за рішенням військового командування країни для забезпечення виконання бойових завдань однією з частин було здійснено примусове відчуження гелікоптера.
Це повітряне судно належало підконтрольній колишньому депутату юридичній особі. Жеваго використовував його в особистих цілях під час перебування на території України.
Нагадаємо, у березні цього року власник групи "Фінанси і кредит" олігарх Жеваго отримав підозру у справі про корупцію у Верховному Суді. Оскільки олігарх перебуває у Франції, то підозру йому повідомили в межах міжнародної правової допомоги.