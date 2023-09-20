Окупанти видали перший іпотечний кредит у Маріуполі. Ймовірно його отримав росіянин

Під час блокади військові РФ знищили 934 будівлі у Маріуполі.

Росіяни видали перший іпотечний кредит в окупованому Маріуполі. Оскільки у маріупольців в окупації немає грошей на купівлю житла, ймовірно іпотеку отримав росіянин.

Про це повідомляє у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, про надання іпотеки заявили на на офіційному сайті уряду РФ.

"Чоловік взяв однокімнатну квартиру у 52 квадратних метри в будинку, який будують під 2% річних. Позику видали на 5 років. Загальна вартість житла – 5 млн рублів. Щомісячний платіж має бути не менше 70 тис. рублів", – йдеться у повідомленні.

Андрющенко зазначає, що ймовірно іпотеку взяв не місцевий, бо "у маріупольців в окупації не має ні таких грошей, ні такої заробітної плати".

"Під час блокади росіяни зруйнували 50% багатоповерхових будинків міста, це – 934 будівлі. Знищено понад 52 тисячі квартир маріупольців. Замість того, щоб відбудовувати домівки безкоштовно для маріупольців, вони заробляють у місті гроші – продають у новобудовах житло росіянам. Це не досягнення, це ганьба. Побудовано мало й те видають за гроші, а маріупольці залишаються без житла", – сказав мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Нагадаємо, окупаційна адміністрація Маріуполя розробила "план розвитку" міста, який передбачає збільшення його населення приблизно до 300 тисяч за рахунок мігрантів з РФ.