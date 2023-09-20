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Учора росіяни обстріляли три райони Харківщини та вбили шістьох людей

У Куп’янську внаслідок удару авіабомбою загинули четверо чоловіків та дві жінки.

Учора росіяни обстріляли три райони Харківщини та вбили шістьох людей
Ілюстративне фото

Протягом минулої доби, 19 вересня, російські окупанти обстрілювали населені пункти Куп'янського, Богодухівського та Ізюмського районів Харківської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Унаслідок удару керованою авіабомбою по Куп'янську знищено 3 автомобілі, в яких були цивільні. Загинули шестеро людей – 4 чоловіки та 2 жінки.

Крім того, артилерійських та мінометних обстрілів зазнали більше 10 населених пунктів. Під вогнем ворога були Красне Перше, Лиман Перший, Синьківка, Котлярівка, Крохмальне, Берестове, Амбарне, Строївка, Тополі, Одноробівка та Івашки.

Тривають роботи з розмінування. Учора піротехніки ДСНС обстежили більше 4,9 га території та знешкодили 151 вибухонебезпечний предмет.

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Нагадаємо, за добу 17 вересня під вогнем ворога перебували населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів. Пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, спалахнули пожежі. Постраждалих серед цивільного населення немає.

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