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Уночі ворог обстріляв Вовчанськ на Харківщині, є руйнування

Минулося без постраждалих.

Уночі ворог обстріляв Вовчанськ на Харківщині, є руйнування
Ілюстративне фото
Фото: Олег Синєгубов

Близько опівночі російські окупанти обстріляли Вовчанськ Чугуївського району Харківської області. Пошкоджені будинок та господарча споруда. Без постраждалих.

Про це повідомляє у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Упродовж минулої доби, 17 вересня, під вогнем ворога перебували населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів. У селі Петропавліка Куп'янського району ворожим обстрілом пошкоджено вантажний кран. У селі Подоли пошкоджений приватний житловий будинок.

Унаслідок обстрілу Куп’янська є влучання у дві житлові будинки, господарчі споруди, сталася пожежа. За добу постраждалих серед цивільного населення немає.

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Нагадаємо, за словами керівника пресслужби Східного угруповання військ Іллі Євлаша, наступ російської армії на Куп'янському напрямку сповільнився. Українські захисники готуються до різних сценаріїв, а розвідка постійно працює для виявлення планів противника.

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