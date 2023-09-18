Уночі ворог обстріляв Вовчанськ на Харківщині, є руйнування

Близько опівночі російські окупанти обстріляли Вовчанськ Чугуївського району Харківської області. Пошкоджені будинок та господарча споруда. Без постраждалих.

Про це повідомляє у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Упродовж минулої доби, 17 вересня, під вогнем ворога перебували населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів. У селі Петропавліка Куп'янського району ворожим обстрілом пошкоджено вантажний кран. У селі Подоли пошкоджений приватний житловий будинок.

Унаслідок обстрілу Куп’янська є влучання у дві житлові будинки, господарчі споруди, сталася пожежа. За добу постраждалих серед цивільного населення немає.

Нагадаємо, за словами керівника пресслужби Східного угруповання військ Іллі Євлаша, наступ російської армії на Куп'янському напрямку сповільнився. Українські захисники готуються до різних сценаріїв, а розвідка постійно працює для виявлення планів противника.