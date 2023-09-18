Упродовж ночі російські окупанти чотири рази обстрілювали Нікополь. Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджені будинки, комунальне підприємство, господарська споруда та сонячні панелі.

Про це повідомляє у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, ворог бив з важкої артилерії по Нікополю, Мирівській та Марганецькій громадах. Унаслідок ворожих атак пошкоджене комунальне підприємство. Одна господарська споруда знищена, шість – понівечені. Пошкоджені пʼять приватних будинків та сонячні панелі.

Фото: Сергій Лисак

Минулося без жертв. Під ранок сили ППО збили над областю збили дві крилаті ракети.

Нагадаємо, протягом неділі 17 вересня ворог чотири рази атакував Нікопольський район. Під удар попали Мирівська та Марганецька громади, а також Нікополь. Люди не постраждали.