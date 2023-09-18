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Уночі ворог обстрілював Нікополь, а під ранок атакував область крилатими ракетами

Минулося без постраждалих.

Уночі ворог обстрілював Нікополь, а під ранок атакував область крилатими ракетами
Фото: Сергій Лисак

Упродовж ночі російські окупанти чотири рази обстрілювали Нікополь. Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджені будинки, комунальне підприємство, господарська споруда та сонячні панелі.

Про це повідомляє у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, ворог бив з важкої артилерії по Нікополю, Мирівській та Марганецькій громадах. Унаслідок ворожих атак пошкоджене комунальне підприємство. Одна господарська споруда знищена, шість – понівечені. Пошкоджені пʼять приватних будинків та сонячні панелі.

Фото: Сергій Лисак

Минулося без жертв. Під ранок сили ППО збили над областю збили дві крилаті ракети.

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Нагадаємо, протягом неділі 17 вересня ворог чотири рази атакував Нікопольський район. Під удар попали Мирівська та Марганецька громади, а також Нікополь. Люди не постраждали.

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