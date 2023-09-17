Нікопольський район росіяни атакували дронами

Також РФ стріляла з важкої артилерії.

Протягом дня Нікопольський район на Дніпропетровщині атакували чотири рази.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Під удар попали Мирівська та Марганецька громади, а також Нікополь.

“На районний центр та Марганецьку громаду російські загарбники скерували три дрони-камікадзе. По Мирівській – гатили з важкої артилерії”, − зазначив він.

Населені пункти обстежують фахівці і з'ясовують наслідки ворожої агресії.

“На щастя, минулося без постраждалих серед мешканців”, − додав очільник ОВА.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу росіянами прикордонної Великописарівської громади на Сумщині у неділю загинув чоловік.