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Нікопольський район росіяни атакували дронами

Також РФ стріляла з важкої артилерії.

Нікопольський район росіяни атакували дронами
Фото: Facebook Сергія Лисака

Протягом дня Нікопольський район на Дніпропетровщині атакували чотири рази.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

Під удар попали Мирівська та Марганецька громади, а також Нікополь. 

“На районний центр та Марганецьку громаду російські загарбники скерували три дрони-камікадзе. По Мирівській – гатили з важкої артилерії”, − зазначив він. 

Населені пункти обстежують фахівці і з'ясовують наслідки ворожої агресії.

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“На щастя, минулося без постраждалих серед мешканців”, − додав очільник ОВА.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу росіянами прикордонної Великописарівської громади на Сумщині у неділю загинув чоловік.

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