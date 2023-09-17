Президент Фінляндії попередив європейських лідерів про ризики ескалації війни

За його словами, війна в Україні триватиме довго.

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо попередив європейських лідерів про ризики ескалації війни Росії проти України.

Про це він заявив в інтерв’ю New York Times.

За його словами, війна в Україні триватиме довго, і “війни можуть піти несподіваними шляхами, навіть до використання ядерної зброї”.

Нііністьо сказав, що вторгнення стало “тривожним дзвінком” для Європи та НАТО.

Президент підтримав обережну політику США й Німеччина, щодо надання Україні певного озброєння, зокрема для ударів по окупованому Криму.

“Є різниця між тими, хто несе відповідальність, і тими, хто її не має… І я просто хотів зазначити, що якщо відбувається ескалація великої війни, це буде світова війна, тож тоді ядерний ризик стає явно більшим”, − сказав він.

Нагадаємо, Росія розпочала облаштування своїх військових баз поблизу фінського кордону. На супутникових знімках, отриманих виданням, видно, що на території гарнізону Алакуртті та військового складу в Петрозаводську збудовано великі ангари для обслуговування та зберігання техніки.