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Міноборони затвердило нові емблеми для військових капеланів

Емблема для капеланів-християн - однораменний хрест із розбіжними променями.

Міноборони затвердило нові емблеми для військових капеланів
Фото: Міноборони

Міністерство оборони України затвердило нові емблеми на комір для Служби військового капеланства ЗСУ.

Про це Міністерство повідомило у Телеграмі.

Емблема для капеланів християнського віросповідання - однораменний хрест із розбіжними променями, нижній з яких видовжений, а верхній завершується тупим кутом. Хрест має рельєфний пружок. 

Своєю чергою емблема для мусульманських священнослужителів - рельєфний півмісяць. 

Емблему для капеланів юдейського віросповідання прикрашатиме рельєфне зображення зірки Давида.

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Міноборони нагадує, що служба військового капеланства була створена восени 2022 року для задоволення духовно-релігійних потреб військовослужбовців. 

Нагадаємо, що 13 липня на війні з Росією загинув протоієрей Православної Церкви України, офіцер капеланської служби Збройних сил України Мар’ян Дюс.

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