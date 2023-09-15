Мінекономіки спростувало висновки Держаудитслужби щодо відсутності права на прибуток у постачальників Міноборони, - ЗМІ

Мінекономіки пояснило, що відповідна постанова Кабміну не стосувалась порядку формування прибутку, а тільки калькуляції та скорочення документообігу.

Міністерство економіки видало роз’яснення, що постанова уряду 335 не змінювала порядок отримання прибутку в оборонних закупівлях під час воєнного стану, а отже претензії Держаудитслужби до підприємств є безпідставними.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, у розпорядженні якого є відповідне роз’яснення за підписом заступниці міністра Надії Бігун.

В цьому документі зокрема вказується, що 28 лютого 2022 року була прийнята постанова № 169 "Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану" згідно до якої на період дії правового режиму воєнного стану було спрощено порядок здійснення закупівель.

Водночас 20 березня 2022 року було прийнято постанову № 335 "Деякі питання здійснення оплати товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб сектору безпеки і оборони в умовах воєнного стану", яка визначила особливості формування договірної ціни на підставі калькуляції витрат.

Втім вказана постанова не стосувалась порядку формування прибутку, а тільки калькуляції та скорочення документообігу.

Тоді як порядок отримання прибутку був прописаний іншою – 363 постановою.

Зокрема, нею встановлено, що "прибуток у складі ціни становить 1 відсоток витрат вітчизняного суб'єкта господарювання на придбання комплектувальних виробів (напівфабрикатів), спецобладнання (спецустаткування), робіт (послуг) в інших суб'єктів господарювання та 30 відсотків решти витрат у складі виробничої собівартості товарів, робіт і послуг оборонного призначення. У розрахунку прибутку не враховуються податки та збори".

У разі ж здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення за імпортом через вітчизняних суб'єктів господарювання постачальницька винагорода становить 3 відсотки вартості товарів, робіт і послуг (так звані "агентські").

В Міністерстві нагадали, що відповідно до змін до Закону "Про публічні закупівлі" та інших законодавчих актів України щодо здійснення оборонних та публічних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану" визначено право Кабінету Міністрів України визначати особливості здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану.

"Водночас порядок планування, формування, особливостей розміщення, коригування оборонних закупівель, здійснення контролю та звітування про їх виконання, а також оприлюднення інформації про оборонні закупівлі, затверджений постановою № 363 лишився чинним та не був скасований", - сказано в роз’ясненні.

"З прийняттям постанови 1275 на період дії правового режиму воєнного стану в Україні було зупинено дію пунктів 64-67 вищезазначеного порядку затвердженого постановою № 363 (відповідні норми діяли до внесення змін до постанови 1275 до останніх змін від 18 липня 2023 року)", - зазначено в документі.

Нагадаємо, наприкінці червня Державна аудиторська служба перевірила контракти Міноборони та заявила про порушення в них на 2,5 млрд гривень. На думку служби, українські виробники, що співпрацюють із міністерством, не повинні закладати прибуток у контракти з державою. ДАСУ вимагає повернути ці 2,5 млрд гривень. На що Олексій Резніков заявив, що висновок Держаудитслужби про порушення на 2,5 млрд – це спроба "заборонити" прибуток українських компаній.

“Хтось прийшов до «проривної» думки, що українські постачальники Міноборони – і державні, і приватні, які забезпечують армію – не мають права на прибуток. Взагалі. Саме українські – на іноземних цей «новаторський» підхід чомусь не поширюється", – зазначив Резніков.