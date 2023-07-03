Висновок Держаудитслужби про порушення на 2,5 млрд – це спроба "заборонити" прибуток українських компаній, – Резніков

Порушенням аудит вважає весь прибуток державних та приватних компаній, отриманий за контракти з міністерством оборони.

Висновки Державної аудиторської служби про порушення у контрактах Міноборони на 2,5 млрд гривень створили величезні проблеми і для української армії, і для українського бізнесу. У цьому аудиті порушеннями вважається прибуток, який отримали приватні та державні компанії, співпрацюючи з міністерством оборони.

Міністр оборони Олексій Резніков у статті для Forbes нагадав, що рік тому сам ініціював державний аудит відомства. Він хотів виявити слабкі місця, щоб врахувати це для реформи.

"Аудитори провели велику роботу, зібрали багато корисного матеріалу, але водночас хтось прийшов до «проривної» думки, що українські постачальники Міноборони – і державні, і приватні, які забезпечують армію – не мають права на прибуток. Взагалі. Саме українські – на іноземних цей «новаторський» підхід чомусь не поширюється", – зазначив він.

За словами міністра, на боці Міноборони та українського бізнесу – Цивільний та Господарський кодекси, низка системоутворюючих законів щодо підприємництва, ґрунтовний пакет підзаконних актів. На іншому боці – формальна можливість знайти зачіпку в постанові уряду 335.

"І на підставі цього вирішити, що український бізнес має працювати без прибутку, а весь отриманий раніше прибуток має повернути. При цьому створюючи робочі місця, підтримуючи нашу економіку, сплачуючи тут зарплати й податки. І хай там що написано в кодексах і законах, і нехай це знищить тисячі робочих місць, залишить людей без доходів, а бюджет – без надходжень", – додав Резніков.

Міністр зауважив, що з юридичного погляду позиція Міноборони є бездоганною. МО переконано, що український бізнес, який забезпечує армію, має право на прибуток. Українське законодавство це гарантує. Тому підхід Держаудитслужби відомство оскаржило в суді.

Без прибутку масштабувати український бізнес, зокрема і для потреб армії, неможливо, наголосив Резніков. У цій ситуації з аудитом найшвидшим шляхом є ліквідувати норму, яка містить зачіпку для формальних претензій. Але це неоптимальний шлях, який не має стати правилом і не має заохочуватися.

Нагадаємо, наприкінці червня Державна аудиторська служба перевірила контракти Міноборони та заявила про порушення в них на 2,5 млрд гривень. На думку служби, українські виробники, що співпрацюють із міністерством, не повинні закладати прибуток у контракти з державою. ДАСУ вимагає повернути ці 2,5 млрд гривень.